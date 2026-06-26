Vivere de Inverno ocorre nesta sexta-feira em Farroupilha

Rua Júlio de Castilhos. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Após duas remarcações em virtude das condições climáticas, o Vivere de Inverno ocorre nesta sexta-feira (26), em Farroupilha. O evento, que celebra a chegada da estação mais fria do ano, será no calçadão da Rua Júlio de Castilhos.

Com o tema A Magia do Inverno, o evento contará com show da Glê Duran, Robson Gervasoni e DJ Cris Pacheco.

Além disso, o público poderá aproveitar a gastronomia, os vinhos e as cervejas artesanais, atrações para as crianças com espaço de brinquedos infláveis e um ambiente temático com neve artificial para registros fotográficos.

Programação completa

18h - Abertura com o Dj Cris Pacheco

19h30 - Robson Gervasoni (pop-rock)

21h30 - Glê Duran

23h - Dj Cris Pacheco