Vivere de Inverno, em Farroupilha, é transferido para a próxima sexta-feira

O festival ocorre no Calçadão da Júlio de Castilhos. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O Vivere de Inverno, que estava programado para ocorrer nesta sexta-feira (12), em Farroupilha, foi transferido para o dia 19 em virtude das condições climáticas. A informação foi confirmada pela prefeitura, e a decisão foi tomada em função da instabilidade que impede a montagem das estruturas necessárias para a realização do evento. O festival ocorre no Calçadão da Júlio de Castilhos.

Com a alteração da data, a programação também teve mudanças. Assim, na próxima sexta, um painel de LED será instalado para que o público possa acompanhar o jogo do Brasil contra o Haiti, às 21h30min, pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo.

O Vivere celebra a chegada da estação mais fria do ano na Serra. Além da tradicional programação com música ao vivo, gastronomia, vinhos e cervejas artesanais, o público poderá aproveitar um ambiente temático com neve artificial para registros fotográficos e atrações para as crianças, com espaço de brinquedos infláveis.

Programação atualizada