Vivere de Inverno, em Farroupilha, é adiado novamente

A celebração que ocorre no centro de Farroupilha terá shows, DJs, gastronomia, vinhos e cervejas artesanais. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Previsto inicialmemte para ocorrer nesta sexta-feira (19), o Vivere de Inverno, em Farroupilha, foi adiante mais uma vez. Agora, a ação está programada para o dia 26, no Centro. A mudança ocorre de novo em virtude das condições climáticas que impedem a montagem de equipamentos de som e iluminação e também de ligações elétricas para a parte dos expositores, comprometendo a preparação adequada do espaço e a segurança de equipes e visitantes.

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De acordo com nota encaminhada pela prefeitura e pela AM9, produtora que organiza o evento, em virtude da alteração da data, a programação poderá sofrer ajustes. A agenda atualizada será divulgada pelos canais oficiais do evento.