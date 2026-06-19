Vivere de Inverno, em Farroupilha, é adiado novamente

Previsto inicialmemte para ocorrer nesta sexta-feira (19), o Vivere de Inverno, em Farroupilha, foi adiante mais uma vez. Agora, a ação está programada para o dia 26, no Centro. A mudança ocorre de novo em virtude das condições climáticas que impedem a montagem de equipamentos de som e iluminação e também de ligações elétricas para a parte dos expositores, comprometendo a preparação adequada do espaço e a segurança de equipes e visitantes.
De acordo com nota encaminhada pela prefeitura e pela AM9, produtora que organiza o evento, em virtude da alteração da data, a programação poderá sofrer ajustes. A agenda atualizada será divulgada pelos canais oficiais do evento.
Com o tema A Magia do Inverno, o Vivere celebra a chegada da estação mais fria do ano na Serra Gaúcha. O evento proporciona momentos especiais para a comunidade e os visitantes, valorizando a cultura, a gastronomia e as tradições locais em um ambiente pensado para reunir famílias, amigos e turistas, inclusive com neve artificial.