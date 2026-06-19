Violência patrimonial é a maioria dos 1,6 mil casos de violações contra idosos no primeiro semestre em Caxias do Sul 

Se apropriar do cartão de pensionista e sacar dinheiro sem consentimento configura violência contra idosos. Ulisses Castro / Agencia RBS

A utilização de recursos financeiros sem autorização é o principal motivo dos 1.669 casos notificados de violência contra idosos no primeiro semestre do ano em Caxias do Sul.

O dado é do painel do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que contabiliza ainda maus tratos, abandono, negligência e discriminação como casos de violações.

No comparativo com os seis primeiros meses de 2025, a queda foi de 7,2% quando foram registrados 1.799 casos. Em todo o Estado, que viu a população idosa crescer 57,4% em 12 meses, já são 32.871 casos no ano.

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Ainda que expressivos, os números computados principalmente por denúncias realizadas pelo Disque 100 nem sempre se refletem em punições para os agressores, nem em proteção às vítimas.

Isso porque, segundo a assistente social da Coordenadoria da Pessoa Idosa Nicole Fidler, é preciso munir os órgãos com o máximo de informações possíveis para que a denúncia seja investigada. Dos mais de 1,6 mil casos, apenas 176 denúncias foram efetivadas.

— Muitas pessoas procuram o Disque 100, mas quando vêm todas as etapas que é preciso preencher, acabam abandonando e se a denúncia ficar vaga ela não é efetivada. Quantos mais informações o denunciante tiver, mais segurança teremos que ela chegará ao órgão responsável.

Para isso, a Coordenadoria da Pessoa Idosa busca refinar o intermédio das informações entre secretaria da Assistência Social e Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e Polícia Civil.

— Alguns idosos não sabem, por exemplo, que utilizar seus cartões sem consentimento configura uma violência. E esse é o principal tipo de violações que chegam em forma de denúncia, mas é preciso nome completo e endereço da vítima e se possível a indicação dos suspeitos de terem cometido a fraude — explica Nicole.

O chamado “violentômetro” apresenta situações que podem começar com atitudes aparentemente sutis, como piadas ofensivas, humilhações, chantagens e controle excessivo, evoluir para agressões físicas, intimidações e restrições de convivência social. Podem, ainda, chegar a casos graves como abandono, privação de cuidados médicos, violência sexual, lesões graves e até homicídio. A orientação é buscar ajuda e denunciar ao identificar qualquer um desses comportamentos, evitando que a violência se agrave.

Confira os principais canais de denúncias: