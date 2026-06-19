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Violência patrimonial é a maioria dos 1,6 mil casos de violações contra idosos no primeiro semestre em Caxias do Sul 

Embora notificações tenham registrado queda de 7% no período, Coordenadoria da Pessoa Idosa orienta que denúncias precisam ter o máximo de informações para serem efetivas em proteger as vítimas

Pedro Zanrosso

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