Com investimento de R$ 30 milhões, parque temático de veículos antigos na Serra é convite para viagem no tempo

Os clássicos automóveis Ford Modelo A, lançados há praticamente um século e eternizados em novelas, filmes e séries, ganharam um espaço único para exibição na Serra. Com investimento privado de R$ 30 milhões, o parque temático Model A Village fica na RS-235, na Linha Araripe, em Nova Petrópolis — no caminho para Gramado.

A ideia é que o visitante tenha uma experiência de imersão na vida norte-americana dos anos 1930, isso porque se trata de uma vila com arquitetura e ambientação inspiradas na época.

Há réplicas do posto de combustíveis da Rota 66 e de estabelecimentos como barbearia e relojoaria, além de ruas e calçadas, e caixa d'água e cata-vento gigantes típicos dos Estados Unidos. A fachada chama a atenção de longe: um enorme celeiro vermelho. Ao todo, são 2,7 mil metros quadrados de área construída.

Embora esteja aberto ao público desde 1° de junho, o complexo ainda passa por obras — como a finalização de uma cafeteria e de um espaço para crianças. Tudo estará pronto até 4 de julho, dia da inauguração oficial.

O custo do passeio é de R$ 98 e os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Ao todo, vila tem 2,7 mil metros quadrados de área construída. Model A Village / Divulgação

R$ 400 mil para restauro de cada veículo

Quatorze anos depois de adquirir seu primeiro Ford Modelo A, o casal de empresários do ramo imobiliário Andréia e Ronei Weber conseguiu reunir toda a coleção de 40 veículos antigos em um único local, o Model A Village.

Em dois pavilhões, foram posicionados desde carros de passeio até utilitários, coletivos, esportivos e táxis. A maioria são Ford Modelo A, fabricados entre 1927 e 1931, mas há também outras relíquias, como o antecessor e igualmente icônico Modelo T.

Visitante anda pelo interior do parque a bordo de uma jardineira, veículo de transporte coletivo com bancos de madeira. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para restaurar cada automóvel, a média de custo é de aproximadamente R$ 400 mil, segundo a gerência do parque.

O passeio guiado começa com a apresentação de um vídeo, em sala de cinema, que traz a história do Ford Modelo A. Ao fim, o visitante anda a bordo de uma jardineira, um veículo de transporte coletivo com bancos de madeira.

Veículos de luxo

Modelo A 180, de 1931

É considerado o veículo mais raros da coleção. Trata-se de um Phaeton Deluxe de duas portas, capota de lona, cortinas laterais, estofamento de luxo e pneus faixa branca. Segundo o parque, a produção limitada do automóvel o torna muito valorizado.

Modelo A Victoria, de 1930

Na cor verde água, é outro automóvel de luxo da Ford. De acordo com o parque, o nome "Victoria" deriva das carruagens do século XIX, símbolo de elegância e status. Possui quatro cilindros em linha, potência de 40 HP e pneus aro 19.

Convertible Sedan A 400

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

É um sedan conversível de 4 portas que combina conforto e estilo aberto. Pesa aproximadamente 1,1 mil quilos e tem 4m20cm de comprimento. Também é um carro raro, com capota de lona e cortinas laterais.

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