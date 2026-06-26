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Venezuelanos em Caxias do Sul organizam campanha para vítimas de terremoto devastador no país de origem

Dois abalos sísmicos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram o país na noite de quarta-feira (24), matando mais de 900 pessoas e deixando milhares de feridos, conforme balanço parcial divulgado na tarde desta sexta (26); prioridade e arrecadar medicamentos, fraldas, água e alimentos não perecíveis. 

Pedro Zanrosso

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