Venezuelanos em Caxias do Sul organizam campanha para vítimas de terremoto devastador no país de origem

Da esquerda para a direita: Ezequie Mexil, Mariam Zambrano, Argelis Rosillo, Nelson Bustamante, Angel Maza, Michael Arredondo e Luis Arredondo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aflitos com a situação do país de origem, venezuelanos residentes em Caxias do Sul se organizam para auxiliar conterrâneos afetados pelos terremotos que atingiram o país na última quarta-feira (24).

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Os abalos, de 7,2 e 7,5 de magnitude, foram os mais fortes sentidos na Venezuela nos últimos cem anos. Os maiores estragos foram registrados na cidade costeira de La Guaira e na capital Caracas. No último boletim divulgado pelo governo venezuelano nesta sexta (26), o número de mortos era de 920 pessoas e quase 3 mil feridos.

Entre as pessoas que perderam a vida está uma tia da esposa de Ángel Maza, produtor de eventos para a comunidade venezuelana em Caxias do Sul. Ao lado de outros conterrâneos que migraram para a Serra, Maza iniciou uma campanha que pretende arrecadar recursos e donativos que serão enviados às cidades atingidas:

— Ficamos sabendo do terremoto no mesmo instante que aconteceu lá, e desde então não dormimos. Nos sentimos de mãos atadas, e como somos conhecidos pela comunidade de Caxias, nos organizamos para receber essa ajuda e distribuir.

As doações ficarão concentradas no espaço de eventos Ángel Maza no bairro De Lazzer (Rua Ângelo Muratore, 54), mas há outros pontos de arrecadação. Como na pastelaria de Michael Arredondo, no bairro Exposição, que soube pelas redes sociais que uma antiga vizinha estava entre as vítimas.

— La Guaira é uma cidade muito grande, com muitas pessoas. Ver os vídeos e estar longe dói muito. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance para ajudar nossos irmãos — diz Arredondo.

O envio das doações esbarra na logística e na distância. De Pacaraima (RR), a cidade brasileira mais próxima da fronteira, são mais de 1,2 mil quilômetros da capital Caracas. O grupo, com o auxílio de uma associação de venezuelanos de Canoas, negocia com uma companhia aérea o envio das doações.

Proprietária de uma imobiliária em Caxias do Sul, Mariam Zambrano não se distancia do telefone em busca de conexões que possam agilizar o envio.

— Precisamos principalmente de remédios e fraldas, nem tudo pode ser enviado de avião, mas temos em Boa Vista um grupo que irá levar por via terrestre até a área atingida — explica Mariam.

Sócio de Mariam, o haitiano Ezequie Mexil se juntou ao grupo e presta solidariedade a uma situação que viveu de perto no país de origem. Em janeiro de 2010, um abalo sísmico na região da capital Porto Príncipe causou a morte de mais de 300 mil pessoas.

— Cheguei a Caxias em 2012 depois de ver meu país ser devastado e aqui encontrei pessoas que se juntam para ajudar uns aos outros — relembra Mexil.

Neste sábado (27), o grupo estará na Praça Dante Alighieri angariando donativos.

Confira os pontos de coleta