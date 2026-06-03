Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi, em Caxias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O horário de funcionamento de serviços públicos, mercados e shoppings de Caxias do Sul terão alteração com o feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (4).

Confira:

Shoppings

Prataviera:

Fechado.

Villagio Caxias:

Lojas: das 14h às 20h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: 12h30 às 22h;

Supermercado: 8h às 22h.

Zaffari Bourbon (San Pellegrino):

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h;

Praça de Alimentação: das 11h às 22h;

Restaurantes: 11h às 22h;

Cinemas: conforme a programação;

Lazer e Recreação: 12h às 22h.

Supermercados

Andreazza:

Aberto com fechamento 1hora mais cedo (horários variam conforme a unidade).

Lojas fechadas: Andreazza Júlio e Andreazza Petrópolis.

Carrefour:

Aberto das 8h às 22h.

Zaffari:

Aberto das 8h às 21h.

Fort Atacadista:

Aberto das 7h às 22h.

Vantajão Atacado:

Aberto com fechamento 1 hora mais cedo (horários variam conforme a unidade).

Serviços públicos

Durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (04), a Prefeitura de Caxias do Sul terá mudanças no funcionamento dos seus serviços. As alterações se estendem na sexta-feira (05) com o decreto de ponto facultativo:

Feira do Agricultor, Feira Ecológica e Ponto da Safra

ocorrem normalmente;

Codeca

não terá coleta no feriado. Na sexta e sábado coleta normal;

Samae

plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;

Trânsito

plantão pelo telefone 118;

Alô Caxias

não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;

Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul

o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633;

Assistência Social

plantão pelo telefone (54) 98404.9921;

Guarda Municipal

plantão no telefone 153;

Saúde

expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.

UBSs

Fechadas na quinta-feira (04/06) no feriado.

Agenda+ e CES, também não terão atendimentos neste dia. Os atendimentos retornam na sexta-feira (05/06) em horário normal.

Hemocs

Não haverá expediente na quinta-feira (04/06) no feriado. O Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. Porém, na sexta-feira (05/06), haverá atendimento em horário normal. No sábado (06/06) o Hemocs atende das 8h às 12h.

Sala do Empreendedor

fechada;

Centro de Atendimento ao Turista

CAT Rodoviária aberto das 12h às 17h;

CAT Praça Dante das 8h às 17h;

CAT Aeroporto das 8h às 13h e na sexta também das 13h30 às 18h30;

CAT Estação Férrea fechado;

CAT Quinta São Luiz (autoatendimento) de quinta a sábado das 11h às 23h e domingo das 11h às 20h;

Procon

fechado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;

Central de Vagas

fechada;

Cultura

Estação Férrea

fechada;

Praça CEU

Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados quinta e sexta;

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Galeria Municipal Gerd Bornheim, Teatro Municipal Pedro Parenti e Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer)

fechados;

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas - AMARP, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto)

Aberto quinta e sexta das 14h às 22h.

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

fechado;

Museus Municipais (Casa de Pedra, Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn)