Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi, em Caxias

O horário de funcionamento de serviços públicos, mercados e shoppings de Caxias do Sul terão alteração com o feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (4).
Confira:
Shoppings
Prataviera:
- Fechado.
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 20h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: 12h30 às 22h;
- Supermercado: 8h às 22h.
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas e Quiosques: das 14h às 20h;
- Praça de Alimentação: das 11h às 22h;
- Restaurantes: 11h às 22h;
- Cinemas: conforme a programação;
- Lazer e Recreação: 12h às 22h.
Supermercados
Andreazza:
- Aberto com fechamento 1hora mais cedo (horários variam conforme a unidade).
- Lojas fechadas: Andreazza Júlio e Andreazza Petrópolis.
Carrefour:
- Aberto das 8h às 22h.
Zaffari:
- Aberto das 8h às 21h.
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h.
Vantajão Atacado:
- Aberto com fechamento 1 hora mais cedo (horários variam conforme a unidade).
Serviços públicos
Durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (04), a Prefeitura de Caxias do Sul terá mudanças no funcionamento dos seus serviços. As alterações se estendem na sexta-feira (05) com o decreto de ponto facultativo:
Feira do Agricultor, Feira Ecológica e Ponto da Safra
- ocorrem normalmente;
Codeca
- não terá coleta no feriado. Na sexta e sábado coleta normal;
Samae
- plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;
Trânsito
- plantão pelo telefone 118;
Alô Caxias
- não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul
- o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633;
Assistência Social
- plantão pelo telefone (54) 98404.9921;
Guarda Municipal
- plantão no telefone 153;
Saúde
- expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.
UBSs
- Fechadas na quinta-feira (04/06) no feriado.
- Agenda+ e CES, também não terão atendimentos neste dia. Os atendimentos retornam na sexta-feira (05/06) em horário normal.
Hemocs
- Não haverá expediente na quinta-feira (04/06) no feriado. O Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. Porém, na sexta-feira (05/06), haverá atendimento em horário normal. No sábado (06/06) o Hemocs atende das 8h às 12h.
Sala do Empreendedor
- fechada;
Centro de Atendimento ao Turista
- CAT Rodoviária aberto das 12h às 17h;
- CAT Praça Dante das 8h às 17h;
- CAT Aeroporto das 8h às 13h e na sexta também das 13h30 às 18h30;
- CAT Estação Férrea fechado;
- CAT Quinta São Luiz (autoatendimento) de quinta a sábado das 11h às 23h e domingo das 11h às 20h;
Procon
- fechado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;
Central de Vagas
- fechada;
Cultura
Estação Férrea
- fechada;
Praça CEU
- Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados quinta e sexta;
Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Galeria Municipal Gerd Bornheim, Teatro Municipal Pedro Parenti e Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer)
- fechados;
Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas - AMARP, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto)
- Aberto quinta e sexta das 14h às 22h.
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami
- fechado;
Museus Municipais (Casa de Pedra, Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn)
- fechados quinta e sexta.