Vai nevar? Inverno começa neste domingo; saiba o que esperar da estação na Serra

Inverno começa neste domingo; saiba o que esperar da estação na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A estação mais fria do ano começa neste domingo (21), às 5h24min. Mas antes mesmo do inverno começar oficialmente, o frio já deu as caras na Serra. Nessa semana, os dias se iniciaram gelados, com mínimas negativas, como quarta-feira, em Vacaria, com -3,4ºC.

E é dessa forma que o inverno de 2026 deve ser: dentro da média de frio e de chuva, conforme o meteorologista e professor da Universidade de Santa Maria, Vagner Anabor.

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Ao mesmo tempo em que o inverno chega ao hemisfério sul, o El Niño já está formado no Oceano Pacífico, mas, conforme Anabor, o fenômeno ainda não deve influenciar o clima na próxima estação. Os maiores impactos devem ser sentidos apenas em setembro, próximo da primavera.

— Começamos a ter mais aporte de umidade da região amazônica aqui para a nossa área, ou seja, mais água para fazer chuva. O El Niño está em um período de formação, ele deve afetar o clima do RS, aumentando os volumes médios de precipitação, a partir da primavera, tendo seus efeitos máximos no período da primavera — explica o meteorologista.

A estação deve ficar com volume de chuva e com temperaturas dentro da normalidade, conforme Anabor. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas costumam ficar entre 8°C e 10ºC, e as máximas entre 16°C e 18ºC. Isso não significa, no entanto, que não possam ocorrer períodos mais quentes ou mais frios do que a média.

Mas e a neve? O meteorologista explica que não há como prever a ocorrência desse fenômeno com tanta antecedência.

Primeiros dias gelados

O meteorologista explica que não há como prever a ocorrência desse fenômeno com tanta antecedência. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os primeiros dias de inverno serão gelados em boa parte do Brasil. Conforme a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, os primeiros sinais do resfriamento começam a ser sentidos já na próxima segunda-feira (22), especialmente no sul do país.