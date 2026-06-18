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Inverno não começou!
Notícia

Vacaria registra temperatura negativa pelo terceiro dia consecutivo

A estação mais fria do ano começa somente no domingo. A chuva deve retornar à região a partir de sexta-feira, trazendo instabilidade para a Serra

Marcos Cardoso

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