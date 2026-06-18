Vacaria registra temperatura negativa pelo terceiro dia consecutivo

São José dos Ausentes registrou 2,1ºC. ANÁPIO PEREIRA / Divulgação

O inverno só vai começar oficialmente no domingo (21), mas a Serra já tem uma amostra do que virá pelos próximos meses. Vacaria, pelo terceiro dia consecutivo, registrou temperatura negativa. Nesta quinta-feira (18), o amanhecer foi de -1ºC, a segunda cidade mais fria do Rio Grande do Sul. A medição é da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

Na quarta, o município registrou -3,4ºC, enquanto na terça a medição havia sido de -3,2ºC.

Leia Mais De pinhão a chocolate: festival de sopa em Gramado aposta em sabores inusitados

Mas outras cidades serranas tiveram temperatura baixa neste amanhecer. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Francisco de Paula registrou 0,4ºC, enquanto Caxias do Sul teve 1,7ºC, São José dos Ausentes 2,1ºC e Canela 3,3ºC. A Epagri ainda mediu 1,5ºC em Bom Jesus.

A quinta começou com sol e poucas nuvens na região, mas, segundo a Climatempo, a nebulosidade aumenta gradualmente ao longo da tarde. O vento norte ganha intensidade em alguns pontos mais elevados, mas a chuva, se ocorrer, será apenas de forma isolada e no final do período.

Bom Jesus teve 1,5ºC. Antônio Wolff / Divulgação

A sexta-feira (19) será marcada pelo retorno da chuva na região. As temperaturas permanecem baixas, com sensação de frio acentuada devido à combinação entre vento, umidade e nebulosidade. Não há previsão de geada por conta da maior cobertura de nuvens e da chegada da chuva. A mínima será de 8ºC em Vacaria e de 10ºC em Caxias.

Já o sábado (20) será um dia de muitas nuvens e possibilidade de garoa ou chuva fraca isolada ao longo do dia. O frio persiste, principalmente nas primeiras horas da manhã, mantendo a sensação térmica baixa. Mínimas de 9ºC e máximas de 13ºC para os Campos de Cima da Serra.