Unidade Básica de Saúde do centro de Nova Petrópolis tem horário ampliado nos meses de frio

Moradores de Nova Petrópolis com sintomas gripais têm uma oportunidade a mais de buscar atendimento a partir desta segunda-feira (1º). A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro passará a funcionar com turno estendido, funcionando das 17h às 20h, exclusivamente para este público.

Segundo a prefeitura, a iniciativa visa reforçar a rede de atendimento médico durante os meses mais frios do ano, período em que historicamente há um aumento expressivo nas doenças respiratórias. A flexibilização valerá para os meses de junho, julho e agosto.

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Para assegurar o suporte completo aos moradores, a Farmácia Municipal também terá o horário de funcionamento ampliado até as 20h ao longo do período do programa. Desta forma, os pacientes podem retirar as medicações imediatamente após a consulta, caso haja a necessidade.