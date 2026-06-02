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Uma semana depois, médicos voltam a paralisar parcialmente atendimentos nas UPAs de Caxias do Sul por falta de pagamentos

Última greve foi registrada entre os dias 21 e 25 de maio, e teve fim após um acordo entre sindicato, profissionais e prefeitura. Unidades são administradas pelo Ideas

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