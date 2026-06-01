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Uma semana após incêndio, comissão inicia planejamento para reconstruir Igreja Matriz de Flores da Cunha 

Grupo liderado pelo empresário Neco Argenta realizou as primeiras reuniões nesta segunda-feira (1°). Foco inicial é na avaliação da estrutura. Campanha de doação ultrapassa R$ 227 mil arrecadados 

Tamires Piccoli

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