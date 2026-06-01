Uma semana após incêndio, comissão inicia planejamento para reconstruir Igreja Matriz de Flores da Cunha 

Espaço foi cercado, impedindo a circulação de pessoas. Porthus Junior / Agencia RBS

Passada uma semana do incêndio que destruiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, as primeiras ações para a reconstrução já estão em andamento. Ficou definido que os trâmites do processo serão conduzidos pelo empresário Neco Argenta, a pedido do pároco, frei Jadir Segala.

— Eu disse ao frei: se lá em 1904 as pessoas tiveram coragem de iniciar a construção de uma igreja dessa envergadura, não tenho dúvida de que vamos conseguir reerguê-la — afirma.

A partir da decisão, Argenta instituiu uma comissão de reconstrução, formada por representantes do poder público, entidades e empresários, com o objetivo de organizar as iniciativas. Na tarde desta segunda-feira (1º) ocorrerá a primeira reunião entre o grupo e a Associação Florense de Engenharia e Arquitetura (Afearq).

O encontro é considerado estratégico para a avaliação estrutural do prédio. Essa etapa é fundamental para determinar as condições da edificação, definir medidas de estabilização e, posteriormente, solicitar a liberação do Corpo de Bombeiros. A igreja foi interditada na segunda-feira passada, logo após a finalização do rescaldo, devido ao risco de colapso.

Interdição dos bombeiros segue vigente. Porthus Junior / Agencia RBS

A análise inicial do Instituto-Geral de Perícias (IGP) determinou que o fogo começou no forro da igreja. Preliminarmente, os técnicos indicaram não haver vestígios de que ocorreu falha ou pane na rede elétrica. O laudo ficará pronto em 30 dias.

— Na sequência, precisamos estruturar o projeto de reconstrução. Acredito que na próxima semana já teremos uma ideia de como essa etapa será conduzida. Outras frentes também avançam, como as áreas jurídica e financeira da comissão, que contará com um tesoureiro para gerenciar os recursos arrecadados e as despesas da obra — explica Argenta.

A expectativa do empresário é divulgar, até julho, uma previsão para a reinauguração da Igreja Matriz.

Pix, festival solidário e busca por aporte: mobilização financeira apresenta primeiros resultados

Embora o projeto esteja em definição, a arrecadação de recursos já apresenta resultados. Desde a última terça-feira, a campanha de doações via Pix somou R$ 227.233,94.

Os valores são administrados pela Fenavindima, entidade responsável pela organização da Festa Nacional da Vindima. Segundo a presidente, Paula Bebber, a maior parte das contribuições ocorreu nos dias posteriores ao incêndio.

— Recebemos mensagens de pessoas de todo o Brasil informando que contribuíram e manifestando o desejo de ver nossa igreja reerguida o quanto antes. Apesar de significativo, esse montante ainda é insuficiente diante dos danos. Por isso, seguimos com a campanha para a comunidade poder participar — destaca.

A expectativa é de aumento na arrecadação durante o feriado de Corpus Christi. Durante as celebrações ocorrerá o 2º Festival do Vinho e Menarosto, que destinará todo o lucro para as obras da igreja.

Paralelamente, a comissão aguarda o laudo da vistoria realizada pela seguradora, que esteve no município na última sexta-feira. Ainda assim, a projeção é de que a apólice cubra menos de 10% do custo total, conforme o empresário e o pároco.