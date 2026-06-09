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"Uma menina com o coração de ouro, irradiante, trabalhadora e honesta", diz prima de jovem que morreu em acidente em Caxias

Rayane Camila Fernandes Kunz era prenda do Piquete de Laçadores Encontro de Amigos, localizado na Mulada

Alana Fernandes

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