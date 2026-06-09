"Uma menina com o coração de ouro, irradiante, trabalhadora e honesta", diz prima de jovem que morreu em acidente em Caxias

Rayane Camila Fernandes Kunz, 20 anos, morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (9), em Caxias do Sul. Arquivo pessoal / Divulgação

Em meio às lembranças e diversas manifestações de carinho em redes sociais, familiares e amigos de Rayane Camila Fernandes Kunz, 20 anos, tentam encontrar um pouco de alento para a perda da jovem. Ela morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (9), no bairro Castelo, em Caxias do Sul.

Moradora do bairro Serrano, Rayane era estudante de Gestão do Agronegócio e havia conseguido um emprego na área há pouco tempo, segundo a prima Eduarda dos Passos Daros. Conforme a familiar, Rayane estava em deslocamento para o trabalho quando aconteceu o acidente.

— A Rayane era uma menina, uma mulher, com coração de ouro. Era uma jovem irradiante, simpática, honesta e trabalhadora — descreve a prima.

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Bastante ligada ao tradicionalismo, Rayane era prenda do Piquete de Laçadores Encontro de Amigos, localizado na Mulada, interior de Caxias.

— Ela laçava nos torneios de laço aqui da região. Adorava cavalo! A vida dela era basicamente no campo. A gente passou juntas a infância inteira. Eu sou do interior e, então, ela acabava vindo nas férias para a minha casa e a gente passava muito tempo juntas — conta Eduarda.