"Uma menina com o coração de ouro, irradiante, trabalhadora e honesta", diz prima de jovem que morreu em acidente em Caxias

Em meio às lembranças e diversas manifestações de carinho em redes sociais, familiares e amigos de Rayane Camila Fernandes Kunz, 20 anos, tentam encontrar um pouco de alento para a perda da jovem. Ela morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (9), no bairro Castelo, em Caxias do Sul.
Moradora do bairro Serrano, Rayane era estudante de Gestão do Agronegócio e havia conseguido um emprego na área há pouco tempo, segundo a prima Eduarda dos Passos Daros. Conforme a familiar, Rayane estava em deslocamento para o trabalho quando aconteceu o acidente.
— A Rayane era uma menina, uma mulher, com coração de ouro. Era uma jovem irradiante, simpática, honesta e trabalhadora — descreve a prima.
Bastante ligada ao tradicionalismo, Rayane era prenda do Piquete de Laçadores Encontro de Amigos, localizado na Mulada, interior de Caxias.
— Ela laçava nos torneios de laço aqui da região. Adorava cavalo! A vida dela era basicamente no campo. A gente passou juntas a infância inteira. Eu sou do interior e, então, ela acabava vindo nas férias para a minha casa e a gente passava muito tempo juntas — conta Eduarda.
Rayane deixa os pais, uma irmã e o namorado. Ela será velada a partir das 22h desta terça, na capela mortuária de São Jorge da Mulada. O sepultamento está marcado para as 16h de quarta-feira (10), no cemitério da mesma comunidade.