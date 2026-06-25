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Novo ciclo 
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Um mês após incêndio na Matriz, comunidade de Flores mostra a força para igreja renascer das cinzas

Mutirão de limpeza, arrecadação de mais de R$ 500 mil e parcerias técnicas marcam a retomada. Expectativa é que espaço volte a receber a comunidade em dezembro de 2027

Tamires Piccoli

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