Última etapa das obras de recuperação do Cristóvão de Mendoza, em Caxias, chega a 70% de execução

Próximas obras são renovação do Bloco B e execução de pavimentação externa, de escadas e de rampas. Secretaria de Obras Públicas / Divulgação

Está em andamento a última etapa da obra de recuperação do Instituto de Educação Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul. Os serviços atingiram 70% de execução. Ao todo, serão investidos R$ 30 milhões na escola.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas (SOP), neste momento são feitas melhorias nas partes interna e externa do Bloco C. Nesta etapa, já foram executadas ações no Bloco A, no ginásio e no auditório, além da instalação de um elevador. Além disso, foi construído um novo refeitório.

Agora, de acordo com a SOP, as próximas obras incluem a renovação do Bloco B e a execução de pavimentação externa, de escadas e de rampas.

As melhorias na escola incluem a recuperação completa dos blocos A, B e C, do ginásio e do auditório, que estava fechado desde 2013. Nele, além da revitalização das cadeiras e do palco, realizaram-se adequações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Com isso, a plateia foi reduzida, passando a ter 860 lugares, mas manteve o auditório como a maior capacidade em espaços do tipo na cidade.

Também foram renovadas as calçadas e as passarelas entre os prédios e construídos um muro de contenção e um reservatório elevado. Seguindo o padrão do projeto Escola+, os prédios adotarão a nova identidade visual utilizada pelo governo. Segundo o governo do Estado, a obra deve ser concluída em outubro.