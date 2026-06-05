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Última etapa das obras de recuperação do Cristóvão de Mendoza, em Caxias, chega a 70% de execução

Ao todo, serão investidos R$ 30 milhões na escola. Neste momento são feitas melhorias nas partes interna e externa do Bloco C

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