UFRGS aponta único prédio apto para receber futuro Campus Serra em Caxias do Sul

Prédio fica na Rua Os Dezoito do Forte, na esquina com a Moreira César, no bairro São Pelegrino. Porthus Junior / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) definiu o único imóvel que, até o momento, atende integralmente aos requisitos para abrigar o futuro Campus Serra, em Caxias do Sul. Parecer final divulgado nesta sexta-feira (12) indica que o Edifício Sofia cumpre todas as exigências previstas no Chamamento Público aberto pela instituição.

O prédio fica na Rua Os Dezoito do Forte, na esquina com a Moreira César, no bairro São Pelegrino e já abrigou um campus do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

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Conforme nota publicada pela UFRGS, o Edifício Sofia foi o único a cumprir integralmente os requisitos estabelecidos no edital. Também foram avaliados o Edifício Cityzen, o Edifício Feijó Júnior/Notorpar, Edifício Martcenter e o Edifício Marcopolo.

A escolha ocorreu por meio de análise da documentação de habilitação e das propostas apresentadas pelos proponentes e por vistorias técnicas realizadas pela Superintendência de Infraestrutura da UFRGS (Suinfra). Todos que manifestaram interesse em sediar a estrutura acadêmica na Serra podem apresentar recurso em até três dias úteis.

O orçamento para implantação do Campus Serra é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões para compra do prédio e R$ 10 milhões para equipamentos e mobiliários. Até o fim da implantação, com previsão de duração de cinco anos, a instituição de Caxias do Sul deve ter cerca de 2,8 mil alunos, divididos em 400 estudantes em duas graduações e 500 nas demais, além de 160 docentes e 140 servidores.

De acordo com a reitora Márcia Barbosa, o prazo para início das aulas segue sendo para o mês de agosto. Conforme Márcia, após o período de recurso, serão definidos os próximos passos para a instalação do Campus da UFRGS em Caxias do Sul.

A diretora-geral do Campus na Serra, Kelly Bruch, afirma que, caso alguma empresa apresente recurso, a entidade terá até o final do mês para dar andamento ao processo. Caso nenhum recurso seja apresentado, a UFRGS parte para o processo de compra por inexigibilidade.

— Esse é o cronograma que a gente tem. A gente está contando com esse prazo. Se não começar (as aulas) em agosto, será na sequência. Mas a gente vai começar as aulas neste ano. Essa é a nossa proposta. Nós estamos olhando tudo muito tecnicamente, foram os engenheiros que fizeram análise, por isso, estou sendo bem cautelosa — diz.

Sobre o Edifício Sofia

Conforme os critérios da chamada pública, a UFRGS procura um imóvel com ao menos 3,5 mil metros quadrados de área construída, localizado em região com acesso ao transporte público e serviços de alimentação. O prédio deve comportar salas de aula, laboratórios, biblioteca, áreas administrativas, espaço multiuso e estacionamento, além de contar com acessibilidade, infraestrutura elétrica e hidrossanitária adequada, sistema de climatização e licenciamento de prevenção contra incêndio para atividades de ensino superior.

O Edifício Sofia é considerado uma aposta para sediar o campus desde agosto do ano passado por contar com 40 salas de aula e capacidade de atender simultaneamente 1,3 mil estudantes. A estrutura tem cinco andares e cerca de 7 mil metros quadrados. A FSG utilizava o prédio para os cursos de pós-graduação, mas encerrou as atividades no espaço há alguns anos.