Turistas madrugam para ordenhar e experimentar o camargo, café com leite tirado diretamente da vaca, em Cambará do Sul

Tradição campeira atrai visitantes de todo Brasil na abertura da temporada de inverno nos Campos de Cima da Serra. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

Uma tradição campeira atrai turistas de todo o Brasil na abertura da temporada de inverno em Cambará do Sul. Ainda na madrugada, visitantes conhecem uma propriedade rural próxima aos cânions, aprendem como fazer a ordenha e degustam o "camargo", que é o café com leite tirado direto da vaca.

Quem ensina a prática aos turistas é o pecuarista Alencar Macedo, de 63 anos. Ele conta que aprendeu o ofício com o pai, quando tinha nove anos.

— Isso é uma coisa muito importante para nós. Ensinar as crianças a tirar o leite, conhecer o campo e andar a cavalo. Me sinto feliz porque é uma coisa que a gente pode passar para os filhos e netos — afirma.

A gaúcha Juliana Knewitz, que mora em São Paulo há 12 anos, voltou ao Estado para apresentar a cultura ao marido paulista. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

A gaúcha Juliana Knewitz, que mora em São Paulo há 12 anos, voltou ao Estado para apresentar a cultura ao marido paulista:

— Decidimos trazer um pouquinho do sabor da infância no Sul, apresentar os cânions e pegar esse gostinho do rural, de aconchego — conta.