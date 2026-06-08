Turistas madrugam para ordenhar e experimentar o camargo, café com leite tirado diretamente da vaca, em Cambará do Sul

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Tradição campeira atrai visitantes de todo Brasil na abertura da temporada de inverno nos Campos de Cima da Serra

Ana Júlia Griguol

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