Três empresas contestam escolha de edifício para sede da UFRGS em Caxias do Sul

O Edifício Sofia está localizado no bairro São Pelegrino. Porthus Junior / Agencia RBS

Três empresas apresentaram recursos referentes à escolha do Edifício Sofia para ser a sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul. Os questionamentos foram protocolados quarta-feira (17) e devem ser avaliados em três dias úteis, contando a partir desta sexta-feira (19).

As empresas que apresentaram os apontamentos são as responsáveis pelos edifícios Feijó Júnior/Notorpar, Marcopolo e Cityzen. Todas concorreram no chamamento público. Em dois dos pedidos, as alegações foram a falta de isonomia no processo de escolha e um possível "direcionamento", dado que já era divulgado antes do chamamento que o Edifício Sofia era um dos favoritos para ser a sede.

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Outro ponto colocado foi que, no edital, não era solicitado expressamente que o prédio precisava estar "pronto" para uso imediato, o que, nos argumentos nos recursos, teria prejudicado a avaliação técnica das estruturas, além de não considerarem os planos de reforma antes do parecer final.

Em nota, a diretora do Campus Serra, Kelly Lissandra Bruch, explicou que a empresa habilitada, responsável pelo Edifício Sofia, será notificada e também poderá se manifestar sobre os apontamentos, porém, quem fará a análise dos recursos é a equipe técnica da UFRGS. Junto disso, declarou que só vão comentar sobre os itens citados após o processo de avaliação concluído. (Confira a nota abaixo).

Sobre os recursos

Um dos recursos é da responsável pelo Edifício Feijó Júnior/Notorpar, que contestou a avaliação técnica devido ao cronograma de obras pendentes e sobre a falta de certidões negativas de débitos do INSS e da Receita Federal, documentos que não eram exigidos no edital de prospecção. Também falaram em "inconsistências de critério identificadas em relação a Cityzen, Marcopolo e MartCenter, configurando violação ao princípio da isonomia".

No caso do pedido dos representantes do Edifício Marcopolo, localizado no bairro São Cristóvão, um dos destaques foi que a comissão avaliadora "se limitou ao estado físico do imóvel naquele momento, sem permitir que apresentassem estudos complementares, um plano de adaptação, um cronograma de intervenções ou uma demonstração formal de sua capacidade técnica, operacional e financeira para realizar as adaptações necessárias para atender plenamente às necessidades da universidade".

Já a empresa do Edifício Cityzen, entre os bairros Universitário e Pio X, pediu esclarecimentos relacionados às justificativas de que o edital não exigia expressamente uma "obra pronta" e que, no certame, é dado a entender que a avaliação técnica deveria considerar a entrega do prédio na data de assinatura do contrato, e não na fase de prospecção.

Além disso, pontuou que o chamamento já estaria "direcionado" à escolha do Edifício Sofia devido a manifestações da reitora Marcia Barbosa anteriores à abertura do edital, solicitando apuração dos fatos.

O que diz a UFRGS

"Com relação ao Edital de Chamamento Público, informamos que nesta quinta-feira (18) foi dada vistas para todas as concorrentes se manifestarem sobre os recursos apresentados, pelo prazo de três dias úteis. Após, se realizará a análise técnica dos recursos e das manifestações apresentadas. Por fim, as respostas serão encaminhadas aos participantes a partir do dia 24 de junho, conforme o cronograma previsto. Até lá, não faremos manifestações adicionais sobre o processo, especialmente considerando que ainda há prazo para manifestações das concorrentes, o que poderia macular o processo. Informamos ainda que todas as etapas do processo estão sendo conduzidas em estrita observância às normas e critérios estabelecidos no edital."

O que se sabe até o momento

O Edifício Sofia é considerado uma aposta para sediar o campus desde agosto do ano passado, por contar com 40 salas de aula e capacidade de atender simultaneamente 1,3 mil estudantes. A estrutura tem cinco andares e cerca de 7 mil metros quadrados. A FSG utilizava o prédio para os cursos de pós-graduação, mas encerrou as atividades no espaço há alguns anos.

No ano passado, o vice-reitor da UFRGS, Pedro Costa, destacou que o prédio tinha o alvará ainda vigente para funcionar como uma instituição de Ensino Superior. Outro ponto destacado é que o espaço não precisaria de "obras expressivas e adequações", além da localização central.

O orçamento disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para implantação do campus Serra é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões para compra do prédio e R$ 10 milhões para equipamentos e outras demandas.