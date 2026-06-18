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Três empresas contestam escolha de edifício para sede da UFRGS em Caxias do Sul

Dois dos recursos argumentam falta de isonomia e possível direcionamento na seleção da edificação. Equipe técnica da universidade terá três dias úteis para avaliar os documentos

Renata Oliveira Silva

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