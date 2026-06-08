Tombamento de caminhão na BR-116 deixa motorista ferido, entre Caxias do Sul e São Marcos

Mercedes-Benz 1935 estava carregado com sacos de fertilizantes. Luca Roth / Agencia RBS

Um motorista de 44 anos ficou ferido após o caminhão em que dirigia tombar na BR-116, em Caxias do Sul, na madrugada desta segunda-feira (8). O acidente aconteceu por volta das 3h30min no km 132, em uma ponte sobre o Arroio Faxinal, próximo ao Balneário Ballardin.

O veículo, um Mercedes-Benz 1935, estava carregado com sacos de fertilizantes, que ficaram espalhados pela rodovia e causaram bloqueio parcial no trânsito até o final da manhã. O trânsito foi totalmente liberado perto das 10h.

De acordo com a PRF, o caminhão saiu de Portão e trafegava no sentido Caxias-São Marcos, quando teria acontecido o acidente. O veículo está fora da pista, completamente destruído, e por poucos metros não caiu no arroio.