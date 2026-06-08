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Tombamento de caminhão na BR-116 deixa motorista ferido, entre Caxias do Sul e São Marcos

Acidente na madrugada desta segunda-feira deixou fluxo parcialmente interrompido até o final da manhã

Luca Roth

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