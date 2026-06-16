Temperaturas chegam a -3,7ºC na Serra nesta terça-feira; veja como fica o tempo nos próximos dias

A atuação de uma intensa massa de ar polar fez a Serra registrar temperaturas negativas na manhã desta terça-feira (16) e deve manter o frio rigoroso nos próximos dias. Conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Francisco de Paula teve a menor temperatura da região, com -3,7ºC, seguida por Bom Jesus, com -2,6°C, e Vacaria, com -2,5ºC. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram -1,1°C, enquanto Caxias do Sul registrou -0,1°C.

Além das baixas temperaturas, a terça-feira teve formação de geada em diversos municípios serranos. De acordo com a Climatempo, ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens, mas o frio permanece, principalmente nas áreas de maior altitude. Em Caxias do Sul, os termômetros não devem passar dos 13ºC.

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A quarta-feira (17) deve começar novamente com frio intenso e condições para formação de geada, especialmente em baixadas e pontos mais elevados da Serra. O tempo segue firme e ensolarado, com elevação gradual das temperaturas durante a tarde, embora os valores permaneçam amenos para esta época do ano. As temperaturas variam entre 4°C e 15°C em Caxias do Sul.

Em Caxias do Sul, os termômetros marcaram -0,9ºC no amanhecer desta terça. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Na quinta-feira (18), o amanhecer ainda será de baixas temperaturas, com possibilidade de geada isolada nas áreas de maior altitude. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva significativa, mantendo a sensação de frio durante a manhã.