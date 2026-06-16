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Temperaturas chegam a -3,7ºC na Serra nesta terça-feira; veja como fica o tempo nos próximos dias

Mínima foi registrada em São Francisco de Paula; massa de ar polar mantém tempo firme, favorece geadas e prolonga o frio intenso na região até quinta-feira

Pablo Ribeiro

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