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Suspeito de agredir mulher em via pública de Farroupilha é preso preventivamente 

Caso teria acontecido em 13 de junho, contudo homem foi preso na segunda-feira (22). Histórico policial indica que ele cometeu crimes semelhantes contra ex-companheiras 

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