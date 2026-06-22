Suspeito de agredir mulher em via pública de Farroupilha é preso preventivamente 

Um homem de 46 anos, apontado como suspeito de agredir uma mulher, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Farroupilha nesta segunda-feira (22). Ele é investigado por envolvimento em um caso ocorrido na madrugada de 13 de junho.

Segundo a polícia, imagens de uma mulher sendo agredida em um espaço público da cidade circularam pelas redes sociais nos últimos dias.

O caso foi formalmente registrado em 15 de junho, quando a vítima compareceu à delegacia. Diante da gravidade, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do investigado, pedido que foi aceito ainda no mesmo dia.

As primeiras informações sobre o paradeiro do suspeito indicavam que ele teria ido para Uruguaiana. No entanto, ele retornou à Serra nesta segunda. Ele foi localizado e preso por policiais do setor de investigação.