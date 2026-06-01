Sociólogo Jessé Souza faz palestra em Caxias do Sul no dia 19

Ele apresenta a sua palestra Sociedade em Transformação: Trabalho, Conhecimento e Qualidade de Vida. Divulgação / Divulgação

Autor de livros que abordam as estruturas sociais do Brasil, o escritor e sociólogo Jessé Souza apresenta a sua palestra Sociedade em Transformação: Trabalho, Conhecimento e Qualidade de Vida em Caxias, neste mês. Será no auditório do Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217, bairro Exposição), no dia 19, às 19h.

Doutor em sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, Jessé é professor aposentado da Universidade Federal do ABC (UFABC), ex-professor da Sorbonne e da Universidade Humboldt, de Berlim, e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

A inscrição prévia é necessária para participar do evento. O ingresso é gratuito para associados do Sinpro/Caxias e do Sindiserv. O público geral pode adquirir a entrada a R$ 30.

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