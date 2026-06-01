Geral

Sociedade em transformação
Notícia

Sociólogo Jessé Souza faz palestra em Caxias do Sul no dia 19

Os ingressos são gratuitos para associados do Sindiserv e Sinpro/Caxias; público em geral paga R$ 30

Augusto Martins

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