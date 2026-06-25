Geral

Recorde congelante
Notícia

Com -4,8ºC, Vacaria registra a menor temperatura do ano no RS nesta quinta-feira

Município dos Campos de Cima da Serra liderou o ranking estadual de frio. Outras cidades serranas também tiveram temperaturas negativas e formação de geada durante o amanhecer

Pablo Ribeiro

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