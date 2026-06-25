Com -4,8ºC, Vacaria registra a menor temperatura do ano no RS nesta quinta-feira

Pelo segundo dia consecutivo nesta semana, a Serra registrou temperaturas negativas e amanheceu sob forte influência da massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (25), Vacaria marcou -4,8ºC, a menor temperatura do ano no Estado, conforme levantamento preliminar da Climatempo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Além de liderar o ranking estadual do frio, Vacaria foi um dos municípios da Serra que registraram geada durante as primeiras horas do dia. São José dos Ausentes também registrou o fenômeno.

Outros municípios serranos também tiveram marcas abaixo de zero. Em Bom Jesus, os termômetros chegaram a -3,6ºC. Muitos Capões registrou -3,4ºC, enquanto São José dos Ausentes teve mínima de -1,8ºC. Em São Francisco de Paula, a temperatura caiu para -1,5ºC, e em Caxias do Sul os termômetros marcaram -1,4ºC.

São José dos Ausentes teve mínima de -1,8ºC. Sergio Baum / Divulgação

Ainda na Serra, Pinhal da Serra anotou -0,9ºC. Já União da Serra registrou mínima de 0,8ºC e Canela teve 1ºC ao amanhecer.

Ao longo desta quinta, o céu varia entre parcialmente nublado e nublado, com períodos de sol. Não há previsão de chuva e as temperaturas permanecem baixas durante todo o dia. Em Caxias do Sul, a máxima não deve passar dos 11ºC.

Frio continua até sexta, mas perde força no fim de semana

A previsão da Climatempo indica que o frio intenso ainda deve predominar na Serra pelos próximos dias, embora a massa de ar polar comece a enfraquecer gradualmente a partir do sábado.

Na sexta-feira (27), o sol predomina e o tempo segue firme. O amanhecer ainda será gelado, com condições favoráveis para a formação de geada em diversos pontos da região. Em Caxias, os termômetros devem variar entre 1ºC e 14ºC.

No sábado (28), a atuação da massa de ar frio perde força gradualmente. O dia começa com possibilidade de geada isolada nas áreas mais altas da Serra, mas as temperaturas ficam mais agradáveis durante a tarde. Em Caxias do Sul, a previsão aponta mínima de 3ºC e máxima de 17ºC.