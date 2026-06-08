Geral

Mais uma semana com casaco
Notícia

Semana começa com temporal e risco de granizo na Serra; tempo melhora a partir de quarta-feira

Formação de um ciclone favorece chuva frequente e mantém as temperaturas baixas nos próximos dias 

Pablo Ribeiro

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