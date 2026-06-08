Semana começa com temporal e risco de granizo na Serra; tempo melhora a partir de quarta-feira

A semana começa com tempo instável na Serra. Nesta segunda-feira (8), a atuação de uma área de baixa pressão e a formação de um ciclone sobre o oceano favorecem chuva frequente ao longo do dia, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes, descargas elétricas e risco isolado de granizo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 17ºC.

De acordo com a Climatempo, o cenário de instabilidade atinge grande parte do Rio Grande do Sul, com previsão de volumes entre 10 e 40 milímetros na maioria das regiões. Na Serra, o tempo permanece fechado, úmido e frio, com sensação térmica reduzida devido à combinação entre chuva persistente e vento.

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Em função dessa chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial em praticamente todo o Estado. Apenas parte do Norte está fora da área de alerta, que tem validade ao longo da segunda-feira.

Na terça-feira (9), a instabilidade perde força gradualmente, mas a circulação de umidade ainda mantém o céu encoberto. A previsão indica muitas nuvens, além de períodos de garoa, chuviscos e chuva fraca. As temperaturas seguem baixas.

A melhora mais significativa ocorre a partir de quarta-feira (10), quando uma massa de ar seco avança sobre o Estado. Na Serra, o dia deve ser de tempo firme, com predomínio de sol entre nuvens e frio ao amanhecer. Não há previsão de chuva.