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Prepare o guarda-chuva e o casaco
Notícia

Semana começa com chuva na Serra, e massa de ar polar derruba as temperaturas na quinta

Garoa deve predominar até quarta-feira, com risco de temporais isolados, antes da chegada de uma nova onda de frio que pode levar os termômetros a -1°C em Caxias do Sul

Pablo Ribeiro

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