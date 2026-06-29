Semana começa com chuva na Serra, e massa de ar polar derruba as temperaturas na quinta

A semana começou com tempo instável na Serra. Nesta segunda-feira (29), a região ainda registra muitas nuvens e chuva ocasional, principalmente durante a manhã. Conforme a Climatempo, a previsão é de melhora gradual ao longo da tarde, quando o sol aparece entre a nebulosidade. Apesar da diminuição da chuva, o frio continua predominando e a temperatura não deve passar dos 14°C em Caxias do Sul.

Na terça-feira (30), o tempo volta a ficar instável. A chuva fraca prevista para o início do dia ganha intensidade ao longo das horas, com pancadas moderadas a fortes e possibilidade de temporais isolados. As temperaturas variam entre 9°C e 14°C.

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A quarta-feira (1º) também será marcada por chuva. As precipitações começam ainda durante a madrugada e seguem pela manhã. À tarde, novas áreas de instabilidade voltam a atuar sobre a região, mantendo o tempo fechado, com pancadas de chuva e trovoadas. Em Caxias do Sul, os termômetros ficam entre 11°C e 19°C.

A mudança mais significativa ocorre na quinta-feira (2). Embora a previsão ainda indique chuva fraca a moderada ao longo do dia, uma nova massa de ar polar avança sobre o Rio Grande do Sul durante a noite, provocando queda acentuada nas temperaturas. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 3°C e a máxima de 16°C.