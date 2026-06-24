Sal na pista: entenda por que a PRF aplica o composto em trechos da BR-116, em Caxias

A ação também foi realizada por agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidades em diversas vias de Caxias do Sul. SMTTM / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quarta-feira (24), a aplicação de sal em diferentes trechos da BR-116, em Caxias do Sul, como medida preventiva diante do risco de formação de gelo na pista causado pelas baixas temperaturas registradas na Serra.

A ação foi concentrada em locais considerados mais suscetíveis ao congelamento da umidade sobre o asfalto. Apesar das condições favoráveis à ocorrência do fenômeno, não houve registro de congelamento da rodovia durante a manhã.

O uso de sal ajuda a reduzir o ponto de congelamento da água presente na superfície da estrada. Com isso, a formação de gelo se torna mais difícil, diminuindo os riscos para os motoristas.

A corporação orienta que os condutores redobrem a atenção, especialmente nos primeiros horários do dia e em pontos onde há maior incidência de umidade na pista.

Os trechos que receberam a aplicação preventiva foram:

Km 135, próximo à Parada Cristal;

Km 142, entre a Marelli e a rótula de Ana Rech;

Km 143, nas proximidades do Dallas e da empresa All Need;

Km 147, junto à unidade operacional da PRF;

Km 152 e Km 153, próximos ao acesso ao bairro Planalto e à Igreja São Romédio.

Alerta segue até sexta-feira

A preocupação das autoridades ocorre em meio à atuação de uma intensa massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul. Na Serra, cidades registraram temperaturas negativas e formação de geada na manhã desta quarta-feira (24).

No início da semana, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta laranja para frio intenso na Serra e em outras regiões do Estado. O aviso, classificado como de alerta alto, permanece válido até sexta-feira (26).