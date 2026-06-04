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Revitalização do pórtico de Ana Rech, em Caxias do Sul, causará bloqueio de trânsito nesta sexta-feira

O acesso ao bairro pela Avenida Rio Branco estará interrompido das 8h às 11h

Marcos Cardoso

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