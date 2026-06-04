Revitalização do pórtico de Ana Rech, em Caxias do Sul, causará bloqueio de trânsito nesta sexta-feira

Trabalho será executado pela S&B Soluções em Construção Ltda. Ulisses Castro / Agencia RBS

As obras de revitalização do pórtico de acesso ao bairro de Ana Rech, em Caxias do Sul, vão causar um bloqueio de trânsito nesta sexta-feira (5). A interrupção, de acordo com a prefeitura, se concentrará na Avenida Rio Branco e será das 8h às 11h

Dessa forma, os condutores que precisarem acessar Ana Rech pela BR-116 precisarão seguir pela rodovia federal em direção a São Marcos e dobrar à direita na Rua David Bisol, localizada nos fundos da Marcopolo. Na sequência, os motoristas deverão entrar na primeira rua à direita, a Primo Gastaldelo, que passa na lateral da Marcopolo e oferece ligação com o trecho da Avenida Rio Branco que não estará bloqueado. Dali será possível seguir em direção a Ana Rech.

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A assinatura da ordem de início para a revitalização do pórtico ocorreu em maio, entre a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e a empresa S&B Soluções em Construção Ltda., vencedora do processo licitatório. Segundo a prefeitura, a reforma atende a uma demanda histórica da comunidade local e marca um avanço na valorização da identidade e do turismo na região.