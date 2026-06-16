Geral

Planejamento urbano
Notícia

Reunião pública que marca início da revisão do plano diretor de Caxias do Sul ocorre nesta sexta

Encontro acontece na Câmara de Vereadores, tendo representantes do Lerner Arquitetos Associados (JLAA), de Curitiba (PR)

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS