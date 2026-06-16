Reunião pública que marca início da revisão do plano diretor de Caxias do Sul ocorre nesta sexta

O trabalho de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul começa na sexta-feira (19). Uma reunião pública está marcada para 8h30min, no plenário da Câmara de Vereadores.

A reunião é organizada pela Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), o Sinduscon, o Seaaq, a OAB Subseção Caxias do Sul, a União das Associações de Bairros (UAB) e o Conselho de Planejamento (Conseplan). A pasta e entidades fazem parte da comissão organizadora. O encontro é aberto para toda comunidade.

Todo o processo de revisão deve acontecer ao longo de 2026 e 2027, segundo a prefeitura, com audiências públicas, reuniões temáticas e espaços de participação em diferentes regiões do município.

Para o encontro, conforme comunicado da prefeitura, estão confirmadas as presenças do arquiteto e planejador urbano Fernando Canalli e da arquiteta e urbanista Gianna Rossanna de Rossi, ambos do grupo Jaime Lerner Arquitetos Associados (JLAA), de Curitiba (PR).

— Vamos buscar experiências de fora, mas também valorizar nossos talentos locais, pessoas que são referência nesse debate em nossa cidade, gestores e profissionais que tem conhecimento e muita bagagem e experiência na construção de cidades e de melhoria nos ambientes urbano e rural — afirmou o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann.

Nas discussões e debates, serão apresentados grupos temáticos para chamamento das pessoas interessadas que desejam participar e apresentar sugestões, em segmentos como: zoneamento e uso do solo, equipamentos sociais, planejamento estratégico, estrutura viária e mobilidade, energia e comunicação, recursos hídricos, saneamento, estrutura turística, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e impactos climáticos, inovação, cidades inteligentes e nova indústria, desenvolvimento econômico e atração de investimentos, habitação e Instrumentos jurídicos urbanísticos.

O que é o Plano Diretor?

