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Relatório aponta maior satisfação de expositores, mas queda na recomendação de futuras visitas à Festa da Uva, em Caxias do Sul

Pesquisa realizada pelo Instituto Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) UCS aponta percepções de comerciantes e de visitantes sobre a 35ª edição da maior festa da Serra

Bruno Tomé

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