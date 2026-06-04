Relatório aponta maior satisfação de expositores, mas queda na recomendação de futuras visitas à Festa da Uva, em Caxias do Sul

O relatório busca identificar gargalos e sugerir melhorias para edições futura, a partir de percepções como organização, atrações culturais, opções de gastronomia, incluindo a uva, e até mesmo o conforto térmico. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Enquanto a satisfação dos expositores cresceu na Festa da Uva de 2026, o índice de recomendação para visitas futuras diminuiu 21,80% em comparação a 2024. Os dados constam em relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com foco na 35ª edição do evento. O resultado foi divulgado na quarta-feira (3), com base em entrevistas realizadas com 257 expositores e 1.281 visitantes.

O relatório busca identificar gargalos e sugerir melhorias para edições futura, a partir de percepções como organização, atrações culturais, opções de gastronomia, incluindo a uva, e até mesmo o conforto térmico. Em 2026, a maior festa da Serra recebeu mais de 700 mil pessoas e distribuiu mais de 140 toneladas da fruta símbolo durante três semanas, entre fevereiro e março. O evento teve mais de 400 expositores.

— Nossa pesquisa visa observar pontos e oportunidades no tratamento dado ao público que visita e trabalha no evento, mapeando os aspectos que eles acham interessantes, além dos pontos positivos e negativos — explicou o diretor do IPES, o professor Roberto Birch Gonçalves.

Desfile da Festa da Uva levou grande filó para Sinimbu. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das novidades no relatório foi o pré-teste sobre o desfile cênico musical. Nele, a aprovação do corso alegórico foi de 100%. A sugestão, além de manter a atração que tem aceitação universal, é detalhar ainda mais o levantamento na próxima edição.

Confira, a seguir, itens e percepções detalhadas pelo relatório.

Satisfação com a venda da uva apresentou crescimento expressivo. Porthus Junior / Agencia RBS

Uva agrada, mas recomendação da festa tem queda

Segundo o relatório, a forma como a organização destacou e vendeu a uva foi um dos pontos de maior satisfação desta 35ª edição, que teve ainda a retomada do Palácio das Uvas.

Com relação à escolha dos shows e atrações, a satisfação do público cresceu 3,60%, atingindo nesta edição 89,6%, contra 86%, em 2024. Neste ano, a festa recebeu músicos como Luan Santana, Armandinho e a dupla Henrique e Juliano.

Por outro lado, quando questionados se recomendariam a Festa da Uva, 70,20% dos entrevistados disseram que, sim, contra 92%, em 2024. Ou seja, uma queda de interesse de 22% comparado à última edição.

Satisfação geral do público

Este quesito também apresentou queda. Segundo a pesquisa do IPES, a satisfação geral ficou em 86,3% na festa de 2026, enquanto que na última edição superou os 90%, resultando numa queda de 4,70%. O preço dos ingressos, aponta a pesquisa, é um dos pontos que mais impactam na satisfação geral, podendo, inclusive, indicar risco à fidelização do público e imagem do evento.

Apesar de oferecer gratuidade em alguns dias da festa, os entrevistados se disseram mais insatisfeitos com o preço do ingresso em 2026. A satisfação dos entrevistados caiu 8,40% nesta edição, em comparação a 2024.

Visita guiada na Festa da Uva de 2026. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Maior parte do público é de Caxias do Sul

69,1% do público é de Caxias do Sul

do público é de Caxias do Sul 61,7% do público é feminino

do público é feminino Solteiros aumentaram de 23,1% para 36,6% entre o público da festa

para entre o público da festa 11,6% do público de fora de Caxias visitou com excursão

do público de fora de Caxias visitou com excursão 69,7% do público de fora visitou a cidade apenas para ir aos Pavilhões

Público lota a Vila dos Distritos na Festa da Uva. Porthus Junior / Agencia RBS

Avaliação dos expositores

Os expositores, por sua vez, demonstraram um aumento expressivo de 15% em relação à satisfação com a Festa da Uva. Contudo, quando questionados a respeito de uma futura participação, o resultado despencou 19%. Em 2024, 70% dos expositores haviam dito que tinham interesse em participar da festa. Nesta edição, pouco mais da metade, 51%, disse que deseja expor novamente.

O grande gargalo, conforme a pesquisa realizada com os expositores, é o conforto térmico, bastante questionado, com baixa aprovação de 30% dos entrevistados.

Domínio do comércio entre expositores

41,2% dos expositores são do comércio, 24,9% da indústria e comércio, 18,3% da indústria e 15,6% de serviços

dos expositores são do comércio, da indústria e comércio, da indústria e de serviços Tempo médio de mercado dos expositores é de 13,7 anos

Empresas mais longevas da festa tem 100 anos

83,7% já tinham exposto em edições anteriores

já tinham exposto em edições anteriores A predominância de expositores é de Caxias do Sul, mas havia também de Flores da Cunha, Gramado, Farroupilha e Bento Gonçalves

Pré-teste em desfile cênico musical aponta 100% de satisfação

No pré-teste sobre o desfile cênico musical, que levou um grande filó para a Rua Sinimbu e teve a volta de apresentações durante o dia, a aprovação foi de 100%. Inclusive, todos recomendariam que outras pessoas assistissem o corso alegórico.

Dos entrevistados, 45,8% ficou satisfeito e 54,2% totalmente satisfeito. Ou seja, satisfação de 100%.

Entrega de documento com resumo do relatório, na UCS. Bruno Zulian / Divulgação

Pesquisa aponta sugestões

Para expositores:

Melhorar conforto térmico (urgente) – principal barreira para retorno.

(urgente) – principal barreira para retorno. Reforçar equipe de suporte e contato (impacto direto na satisfação).

(impacto direto na satisfação). Apesar do aumento nas vendas, a intenção de retorno caiu – investigar custos, logística e concorrência com outros eventos.

Para visitantes:

Segurança e preço do ingresso são os fatores mais críticos para a satisfação.

são os fatores mais críticos para a satisfação. Conforto térmico t ambém afeta a recomendação – priorizar climatização.

t – priorizar climatização. Comunicação transparente sobre mudanças de preço e investimentos em segurança.

Para o desfile:

Manter a atração , pois tem aceitação universal, em amostra teste.

, pois tem aceitação universal, em amostra teste. Incluir pesquisa formal em próxima edição com amostra maior.

Entrega formal do resumo

Na quarta-feira (3), um resumo do documento foi entregue pelo diretor do IPES, professor Roberto Birch Gonçalves, ao reitor da UCS, professor Asdrubal Falavigna, ao prefeito Adiló Didomenico, e ao secretário Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier.

O ato também contou com a presença do presidente da Comissão Comunitária da Festa, Fernando Bertotto, de integrantes da reitoria, além do trio de soberanas desta edição: a rainha Elisa D´Mutti e as princesas Júlia Scopel e Letícia Comin da Silva.