Geral

Do pranto à mobilização 
Notícia

Quem é o frei que trabalha na reconstrução de duas igrejas destruídas em seis meses, em Flores da Cunha 

Pároco da cidade há três anos, Jadir Segala ganhou projeção após imagens dele chorando diante da igreja em chamas se espalharem pelas redes sociais. Natural de Ibiraiaras, o religioso tem forte conexão com a Serra, onde concentra a maior tempo de sua atuação após ser ordenado 

Tamires Piccoli

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