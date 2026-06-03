Quem é o frei que trabalha na reconstrução de duas igrejas destruídas em seis meses, em Flores da Cunha 

Pároco de Flores da Cunha há três anos, frei Jadir Segala lida com a perda da Igreja Matriz apenas seis meses após ter outra igreja no interior danificada por um tornado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Há uma semana, imagens da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a matriz de Flores da Cunha, em chamas impactavam o país. Entre as cenas que viralizaram nas redes sociais, o choro emocionado do pároco, frei Jadir Segala, diante do incêndio, se tornou um dos registros mais marcantes do episódio.

Passados sete dias, com a reconstrução encaminhada e os preparativos para as festividades de Corpus Christi em andamento, o frei exibe no semblante um olhar decidido e uma postura resoluta.

A mudança não é por acaso. Aos 54 anos, sendo 23 como frei capuchinho, Jadir é considerado um dos mais experientes da região. Isso porque essa não é a primeira vez que enfrenta situações críticas.

— Sempre digo que passei por três momentos difíceis nessa jornada religiosa: a pandemia, que esfacelou a comunidade, o temporal em Alfredo Chaves, que destruiu parcialmente nossa igreja lá e, agora, esse momento com a Matriz. Claro que perdemos a referência de estrutura, mas humanamente nos fortalece — reflete.

A fala vai além da emoção: retrata parte de uma trajetória marcada por desafios. Antes de chegar a Flores da Cunha, o frei acumulou passagens por diferentes cidades do Estado, incluindo períodos como missionário capuchinho.

Entre as experiências mais marcantes está a atuação em Garibaldi, onde ficou por 11 anos à frente da paróquia durante a pandemia e o processo de restauro da Igreja Matriz São Pedro. Vivência essa que se tornou estratégica diante do desafio de reerguer a Matriz de Flores da Cunha e devolver à comunidade seu principal espaço religioso.

— Vai ser praticamente igual, só que em Garibaldi a igreja estava em pé. Aqui nós vamos ter que buscar tudo que se perdeu. No momento das chamas, olhando aquilo caindo, eu me senti pequeno. Isso me abalou e me fez sofrer, porque ali estava indo um pouco das memórias felizes da nossa comunidade. Mas vamos resgatar essa história — promete.

Mesmo com a estrutura organizada, o enfrentamento não é apenas técnico. A solidariedade e a mobilização coletiva têm impulsionado os trabalhos e surpreendido o frei, que mais uma vez acompanha a força e a fé da comunidade.

— Depois do tombo, a gente sempre se levanta mais forte. Me vejo mais maduro e consciente para lidar com tudo. É um turbilhão de coisas acontecendo, mas aquela ideia de "agora acabou tudo" já não permanece. Temos um longo caminho pela frente.

Do Nordeste do Estado para a Serra

Natural de Ibiraiaras, no Nordeste do Estado, Jadir Segala cresceu em uma família do interior, sendo o filho mais velho. Ainda jovem, deixou a casa dos pais movido pelo chamado à vida religiosa e também pela oportunidade de estudar.

A formação ocorreu nos seminários dos freis capuchinhos, em Vila Flores e em Veranópolis, e o levou a diferentes cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre. Nesse percurso, consolidou a formação em Filosofia e Teologia e iniciou os passos na vida pastoral.

Jadir Segala tem forte conexão com a Serra, local onde tem maior tempo de atuação após ser ordenado frei. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Antes de chegar a Flores da Cunha, percorreu diferentes comunidades: foi missionário por cinco anos em várias regiões do país, atuou como vigário em Tramandaí e, depois, como pároco em Lagoa Vermelha. Em 2012, assumiu a paróquia de Garibaldi, onde permaneceu por mais de uma década. Desde 2023, está à frente da Matriz de Flores da Cunha.

— O povo florense, assim como nas demais cidades da Serra, é acolhedor, um povo humano. A religiosidade é muito forte por aqui, de quem vive na alma o chamado. Me senti muito acolhido na cidade e hoje com muito apoio e incentivo.

Mais do que reerguer paredes, o desafio agora é reconstruir um símbolo e fortalecer uma comunidade que já demonstra sua capacidade de recomeçar.

Programação de Corpus Christi em Flores da Cunha

Quinta-feira

9h - Missa solene e procissão de Corpus Christi

12h - Almoço partilhado no Salão Paroquial

13h - 36ª Romaria Vocacional Frei Salvador com caminhada ao Eremitério

14h - Missa campal no Eremitério

Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira

10h30min - Show com Giovanni Marquezeli

11h às 20h - Comercialização de vinhos e menarosto

13h - Show com Fernando Luzs

15h - Show com Som Brasil

17h - Show com Banda Florentina

Sábado

10h às 20h - Comercialização de vinhos e menarosto

15h - Show com Maicon & Pontel

16h30min - Show com Mo' Blue

18h - Show com Cristine Band

Domingo

10h às 18h - Comercialização de vinhos e menarosto

13h - Show com Kimberly Lacerda

14h30min - Show com Grupo Regional

16h - Show com Andri & Hector

* Horários em que as porções serão servidas na sexta, sábado e domingo na Praça da Bandeira: 11h | 14h | 18h

Sequência de menarosto – Salão Paroquial