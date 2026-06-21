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Projetos desenvolvidos por escolas da Serra vão integrar Mapa de Experiências Inspiradoras do governo federal 

Foram aprovados projetos de cidades como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Guaporé e São Francisco de Paula

Marcos Cardoso

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