Projetos desenvolvidos por escolas da Serra vão integrar Mapa de Experiências Inspiradoras do governo federal 

A iniciativa, lançada em 2025 já contava com ações da região, e foi atualizada agora em 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cinco projetos desenvolvidos em escolas da Serra gaúcha vão fazer parte do Mapa de Experiências Inspiradoras do Governo Federal. A iniciativa, lançada em 2025, já contava com ações da região e foi atualizada em 2026. Trata-se de uma ferramenta interativa e dinâmica que reúne relatos, vídeos, imagens e informações sobre a implementação da política de educação em tempo integral de secretarias de educação e escolas públicas.

Neste ano, foram aprovados projetos de cidades como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Guaporé e São Francisco de Paula, na Serra. Mas, ao todo, foram selecionados 26 estados, o Distrito Federal e 1.008 municípios. Para além do mapa, 25 redes terão suas experiências sistematizadas em um caderno de narrativas, que será publicado em novembro, e 76 secretarias participarão da rede de trocas.

Realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do grupo Teia, a iniciativa do programa Escola em Tempo Integral tem como objetivo identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e de projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral.

Em Caxias do Sul, o projeto escolhido foi o SemEANdo Saúde, iniciativa do setor de Alimentação Escolar que opera nas cinco escolas de turno integral do município. O trabalho, iniciado em 2025, é realizado com as turmas dos anos iniciais (pré-escola até o terceiro ano) das escolas Dezenove de Abril, Engenheiro Mansueto Serafini, Laurindo Luiz Formolo, Presidente Tancredo de Almeida Neves e San Gennaro.

Vestidos de Tomate e Saladinha, dois nutricionistas vão até as instituições de ensino para falar com os alunos sobre a importância da alimentação saudável e desenvolver atividades lúdicas alusivas ao tema.

— Os personagens auxiliam muito, e fazem atividades como a sinaleira dos alimentos, relacionada a do trânsito, voltada a uma linguagem ao público infantil, usando as cores para que possam identificar um alimento mais saudável, que vai ficar no sinal verde, um não tão saudável vai para o amarelo, o que devemos evitar vai para o sinal vermelho — conta Natália Guerra, nutricionista e gerente do setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Vestidos de Tomate e Saladinha, dois nutricionistas vão até as instituições de ensino. Cristiane Barcelos / Smed / Divulgação

Para 2026, além das cinco escolas de turno integral, o projeto foi estendido a outras instituições de ensino do município de forma itinerante. No primeiro semestre são 15, mesmo número previsto para o segundo. Nas ações também são feitas análises de peso, altura e, se necessário, os alunos são encaminhados para serviços complementares, como da área da saúde.

— No geral conseguimos fazer alguns encaminhamentos para serviço de saúde quando necessário, percebemos uma evolução das crianças no sentido que conseguimos mensurar na aceitação ao cardápio. Por exemplo, no início do ano não conheciam alguns alimentos, e ao longo do semestre foram aceitando de uma forma positiva. E no próprio desempenho escolar, percebe um relato das escolas que estavam conseguindo ficar mais concentrados, ter um entendimento, comendo de uma forma mais equilibrada.

Foco no meio ambiente

O que era uma atividade desenvolvida para a Mostra do Conhecimento acabou ultrapassando as paredes da escola e tomando proporções na cidade. Foi assim que alunos do segundo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Presidente Castelo Branco, em São Francisco de Paula, desenvolveram o projeto Tampinhas que Ensinam em 2025.

Conduzido pelas professoras Gilmara de Moraes Reis e Thais da Silva Mattos, com apoio da coordenadora pedagógica Rebeca Saraiva Coelho, o foco da ação foi a conscientização ambiental de forma prática. Assim, alunos com idades entre 7 e 8 anos começaram a arrecadar pela escola tampinhas com o objetivo de criar jogos e outras atividades lúdicas.

A professora Thais, que dá aulas para o segundo ano no turno regular, conta que a ideia é que eles desenvolvessem, ao longo do ano, habilidades como leitura e escrita. Os próprios estudantes criaram uma espécie de mascote, o Zé Tampinha, que era o ponto de arrecadação das peças necessárias. Conforme Gilmara, o foco do turno integral é trabalhar o lado social, cognitivo e o socioemocional dos estudantes:

— A integração era de forma muito ampla durante a preparação desses materiais, porque formamos grupos, no entanto, eles não ficavam só nesses grupinhos, acontecia a interação em toda a sala, era uma aula muito interessante, divertida para eles e para nós professores, que víamos eles se envolvendo, dando sugestões — diz Gilmara.

Alguns dos projetos de São Francisco de Paula. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Assim, foram desenvolvidos brinquedos como a “Caixa de Palavras”, em que é necessário encontrar as letras para forma uma palavra, o “Cai não Cai”, em que usando o raciocínio lógico deve-se evitar derrubar as tampinhas, e o “Sílabas Complexas”, para formar palavras ou entender a pronúncia certa, entre outros.

— O que nos chamou atenção também foram as avaliações, que se saíram muito bem, tivemos vários leitores fluentes. Realmente, não foi somente um material de fazer por fazer, o objetivo foi alcançado, que era a aprendizagem e o desenvolvimento deles — reflete Thais.

Após a mostra, os materiais foram destinados à Casa do Idoso do município, proporcionando um momento de interação e socialização entre diferentes gerações.

A inclusão no debate

Cativar Sonhos, Realizar Esperanças, Transformar Vidas: A Força da Inclusão foi o projeto desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre Bacchi, em Guaporé, e que também integrará o Mapa. A iniciativa foi idealizada pelas professoras de Atendimento Educacional Especializado Claudiana Bassani e Pricila Casagrande Verardi, a partir da observação da realidade escolar, o que exigiu da escola uma reorganização intencional de suas práticas inclusivas. A ação começou no ano passado e segue em 2026.

As professoras desenvolveram um método próprio de acompanhamento educacional, baseado em ações contínuas e no diálogo entre escola, famílias e profissionais. A iniciativa utiliza ferramentas para identificar necessidades, planejar intervenções, monitorar avanços e registrar resultados, tornando o processo pedagógico mais eficaz.

Ação começou no ano passado e segue em 2026 em Guaporé. Divulgação / Divulgação

A ação atende estudantes público-alvo da educação especial e aqueles que apresentam dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem, oferecendo acompanhamento contínuo e intervenções pedagógicas intencionais.

Um dos destaques do projeto é a criação de uma sala de autorregulação e de rotinas personalizadas para cada aluno. A proposta permite acompanhamento individualizado, considerando as necessidades e características de cada estudante para estimular seu desenvolvimento.

Com o impacto, o projeto foi contemplado para participar do Encontro Nacional de Experiências Inspiradoras de Educação Integral, realizado nos dias 9 e 10 de junho, em Belo Horizonte. A ação também foi recebeu recursos do Fundo Social (Sicredi) que vai contribuir para a ampliação das atividades e ambientes na escola.

Contato com a história da imigração

Desenvolvido desde 2022 pela Escola Municipal de Tempo Integral São Roque – Professora Nilza Côvolo Kratz, o projeto Territórios, culturas e saberes na educação em tempo integral: vivências da imigração representa Bento Gonçalves no Mapa de Experiências.

A iniciativa tem como eixo central a imigração italiana e as contribuições para a formação histórica, cultural, econômica e social da cidade. Em 2025, ano em que foram celebrados os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao município, as ações ganharam ainda mais significado ao aproximar os estudantes de suas raízes e da história local.

Iniciativa de Bento começou em 2022, e no ano passado teve ação especial. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

A proposta envolveu alunos dos terceiros anos do Ensino Fundamental, professores, famílias, escritores locais e representantes da Associação Mãos de Palha de Pinto Bandeira. Por meio de uma metodologia baseada em projetos, os estudantes participaram de pesquisas, oficinas, atividades artísticas, leituras, produções textuais, saídas de campo e vivências culturais que ampliaram os espaços e as oportunidades de aprendizagem.

Entre as atividades desenvolvidas estiveram visitas à Via Del Vino, Vinícola Aurora, Estação Férrea, Casa Mascherin e outros espaços representativos da cultura italiana.

"O Som Além das Estrelas"

Segundo a prefeitura, o município de Farroupilha participou do projeto Educação Integral Experiências Inspiradoras, promovido pelo Governo Federal com o objetivo de reconhecer e divulgar práticas educacionais que contribuam para a formação integral dos estudantes, ampliando oportunidades de aprendizagem e fortalecendo a educação pública.

O projeto apresentado pelo município, intitulado O Som Além das Estrelas, reúne ações desenvolvidas pela orquestra do Centro de Atendimento Integral 1º de Maio e pela banda do Centro de Atendimento Integral Senador Teotônio Vilela. As iniciativas buscam demonstrar como a música pode ser uma importante ferramenta pedagógica, promovendo a inclusão, o desenvolvimento de habilidades e o protagonismo estudantil.

O Som Além das Estrelas, reúne ações desenvolvidas pela orquestra do Centro de Atendimento Integral 1º de Maio e pela banda do Centro de Atendimento Integral Senador Teotônio Vilela. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Os projetos proporcionam aos alunos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos musicais adquiridos ao longo de sua formação, vivenciando experiências que estimulam a disciplina, a responsabilidade, a dedicação e o trabalho em equipe.