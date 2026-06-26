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Projeto oferece oficinas de arte gratuitas para crianças com TEA em Caxias; veja como participar

Crianças em vulnerabilidade social e maiores de 12 anos são prioridade. A ação é promovida pelo Instituto UniTEA e pelo Ministério da Cultura

Augusto Martins

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