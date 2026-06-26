Projeto oferece oficinas de arte gratuitas para crianças com TEA em Caxias; veja como participar

As aulas são gratuitas e acontecem no Bloco 40 da UCS. Projeto TEAflorar / Divulgação

Como forma de incluir crianças que possuem o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o projeto TEAflorar - Quando a inclusão acontece nas arte segue até novembro no Bloco 40 da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A ação é promovida pelo Instituto UniTEA e pelo Ministério da Cultura, com apoio da Parceiros Voluntários.

As aulas são gratuitas e acontecem de terças a sextas-feiras, das 14h às 17h. A prioridade são para crianças maiores de 12 anos e em estado de vulnerabilidade social.

As inscrições podem ser realizadas pelo link. Dúvidas sobre as oficinas podem ser enviadas pelo WhatsApp do Instituto UniTEA, (54) 99269-1651, ou pelo e-mail institutounitea@gmail.com .

Veja a programação: