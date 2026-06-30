Projeto Jornalista Por Um Dia recebe inscrições de estudantes da Serra até 30 de setembro

Estudantes de seis a 17 anos da Serra gaúcha podem participar de mais uma edição do concurso cultural Jornalista Por Um Dia. As inscrições e o envio dos trabalhos começam nesta terça-feira (30) e seguem até 30 de setembro.

Neste ano, o tema é Gerações em diálogo, futuros em construção. Os participantes poderão produzir textos, fotografias, charges, tirinhas em quadrinhos ou desenhos relacionados ao assunto, respeitando as regras previstas no regulamento.

Podem participar alunos devidamente matriculados em escolas públicas ou particulares dos municípios da área de cobertura do Pioneiro. Os trabalhos devem ser produzidos integralmente pelos próprios estudantes.

Ao todo, serão selecionados cem trabalhos: 35 na categoria de seis a nove anos, 35 entre 10 e 13 anos e 30 entre 14 e 17 anos. Os três melhores trabalhos, um de cada categoria, também receberão troféus.

Os nomes dos vencedores serão divulgados nas edições do Pioneiro dos dias 10 e 12 de novembro. A cerimônia de reconhecimento ocorrerá em 25 de novembro, às 14h, na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul.

Como participar

Os trabalhos podem ser entregues na sede do Grupo RBS em Caxias do Sul, enviados pelo Correio (Rua Bento Gonçalves, 1.563, Centro, CEP 95020-412) ou por e-mail foca@pioneiro.com, acompanhados da ficha de inscrição preenchida. Os cupons estão disponíveis neste link ou podem ser solicitados pelo mesmo endereço eletrônico.

Os textos devem ter até 30 linhas. As fotografias precisam ser enviadas em formato JPEG, com tamanho máximo de 3 MB. Também são aceitas charges, tirinhas em quadrinhos (de dois a quatro quadros) e desenhos.

Os trabalhos serão avaliados com base em critérios como criatividade, originalidade, adequação ao tema, clareza, conclusão e uso correto da língua portuguesa.

Jornalista Por Um Dia

Criado em 1994, o projeto foi reconhecido pela Associação Mundial de Jornais como um dos melhores programas do planeta na formação de jovens leitores. A cada ano, cerca de três mil trabalhos são enviados por estudantes de diferentes escolas.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (54) 3218-1282 ou pelo e-mail foca@pioneiro.com.

Confira o regulamento