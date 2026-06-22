Programa voltado para identificar dificuldades de aprendizagem busca reduzir fila por neurologista infantil em Caxias do Sul

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Júlia de Souza, de apenas 6 anos, ainda busca por um tratamento pelas suas dificuldades de aprendizagem. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para tentar reduzir a fila de espera de 3,4 mil pacientes para consulta com neurologista infantil em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde pretende lançar, em agosto deste ano, o Ambulatório do Aprender. O espaço será voltado para o atendimento clínico das crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem.

Em abril, a secretaria da Saúde lançou o programa "Cuidado Integrado em Saúde Mental", com 10 mil consultas com especialistas da área de psicologia, psiquiatria e neurologia. Com isso, a lista de espera começou a reduzir. Porém, em relação à neurologia infantil, a fila segue alta: de 4.651 crianças e adolescentes de cinco a 17 anos que aguardavam a primeira consulta, o número diminuiu para 3.498 nesse período (uma queda de 24,79%).

Para auxiliar na redução de pacientes nessa especialidade, o secretário da Saúde, Rafael Bueno, aposta na criação do "Ambulatório do Aprender", que deverá fazer uma triagem antes de encaminhar os pacientes diretamente para um neurologista. O espaço ficará localizado no centro da cidade.

— Nós temos a observação que muitos saíram da fila da neuro, que não precisavam e tiveram que ir para a psiquiátrica, teve essa transição, por exemplo. Também vimos que muitos casos eram questões de aprendizagem, então vamos criar o ambulatório com fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social e uma pediatra com especialização em neurologia para que as escolas encaminhem os alunos até lá antes de caírem em uma lista de espera com especialista — projeta Bueno.

Secretário da Saúde, Rafael Bueno, explica as medidas que estão sendo tomadas para redução da fila de espera. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além disso, na última semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) anunciou que vai liberar R$ 468 mil para auxiliar nesses atendimentos, o que pode ajudar a "zerar a fila", segundo a pasta. O valor deve ser disponibilizado em até três meses.

O secretário destaca que os chamamentos para consultas com os especialistas seguem uma lista de regulação do SUS, que organiza o fluxo de consultas e exames especializados a partir da gravidade de cada caso. O encaminhamento precisa ser feito pela Atenção Primária.

— O SUS prevê o princípio da equidade, em que todas as pessoas precisam ser atendidas igualmente considerando suas vulnerabilidades. Ninguém está furando fila, estamos atendendo a demanda do mais urgente, aquele que está desde 2023 e 2022 na lista de espera. Além disso, todo cidadão que precisa de atendimento tanto de psicologia, de psiquiatria e de neurologia, deve buscar uma UBS para encaminhamento — frisou Bueno.

Desde 2023 na fila de espera

Jennifer conseguiu o diagnóstico do seu filho Adryan, porém, precisa passar pela consulta com um profissional do SUS para ter acesso ao tratamento adequado. Acervo pessoal / Divulgação

Um caso que ainda aguarda uma consulta com neurologista desde 2023 é o de Adryan Samuel Michaelsen dos Santos, de 5 anos, filho da vigilante Jennifer Soares Michaelsen, 25. Segundo ela, o menino nasceu prematuro e, desde os primeiros meses de vida, sofreu com convulsões que necessitaram de um acompanhamento neurológico.

Jennifer lembra que, nas primeiras consultas, os médicos diziam que seu filho não apresentava sequelas capazes de afetá-lo neurologicamente. Porém, quando Adryan começou a frequentar a escola infantil começaram os problemas.

— Com um ano ele começou a ir para escolinha e as professoras falavam que ele ficava com um "olhar de canto", que tinha algumas dificuldades e tudo mais, diziam que eu tinha que ficar segurando a cabeça dele para fazer ele olhar diretamente para mim, mas isso não existe. Na segunda escola, também aconteceram coisas similares e relataram que ele ficava jogando os brinquedos no chão, tinha outras questões, então fui atrás de um neurologista. Nisso, ele já tinha quase três anos — contou.

Em 2023, quando conseguiu a primeira consulta com o especialista pelo SUS, através do encaminhamento pela UBS Cinquentenário, Jennifer relatou que o médico não lhe deu um diagnóstico. Com isso, a vigilante retornou para busca de uma solução para o problema do filho.

Juntando economias e decidindo pagar sessões particulares, ela finalmente ganhou uma resposta: Adryan tem autismo - nível 1 de suporte (grau leve). No entanto, o laudo ainda não faz com que ela consiga o tratamento adequado para o filho, pois o SUS exige que o diagnóstico seja feito por um profissional vinculado ao sistema.

— Esse laudo não é válido, então eu não consigo dar início às terapias. A pediatra (da UBS) deu Risperidona (medicamento antipsicótico atípico que atua equilibrando neurotransmissores cerebrais, como a dopamina e a serotonina) para o meu filho, mas faz efeito contrário. Só que nessa terceira escola que ele está estudando eu só consegui deixar ele se ele fosse medicado, que foi o que me passaram — destacou.

Agora, Adryan segue na fila para tentar, novamente, um diagnóstico pelo SUS. Porém, o desespero da mãe aumenta a cada dia que passa.

— Dizem que o diagnóstico aparece a partir dos dois anos, mas ele consulta desde os quatro meses com o neurologista. Então, a gente está nessa luta há muito tempo. Um fala que ele é normal, um fala que ele não é e eu tive que procurar por meio de dinheiro, de pagar do meu bolso, para conseguir uma resposta. Eu até fiz um plano de saúde agora para ele, só que eu não consigo pagar as terapias por fora — contou.

Nem todos os tratamentos estão disponíveis gratuitamente

Acompanhada de sua mãe, Jeloina (C) e a amiga da família, Estefani, a pequena Júlia buscava fazer os temas da escola. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Mesmo com as consultas sendo encaminhadas, outro problema que vêm surgindo é a oferta dos tratamentos que, em alguns casos, não estão disponíveis pelo sistema público.

Um exemplo é a jovem Júlia de Souza, 6 anos, moradora do distrito de Vila Seca. De acordo com a mãe, Jeloina de Souza, 46 anos, ela foi chamada na escola em 2025 depois que as professoras notaram alguns sinais de dificuldade na aprendizagem e de interação com os colegas. Foi orientado que buscasse a UBS da localidade para que ela fosse encaminhada a um neurologista.

Com a demora pelo atendimento, uma amiga da família, a cirurgiã-dentista Estefani de Carli, de 26 anos, publicou um vídeo nas redes sociais relatando a situação da Júlia e, em seguida, conseguiram uma consulta. Contudo, o médico a encaminhou para terapia ocupacional ou psicopedagógica, ambas não ofertadas pela rede pública, e sem um diagnóstico clínico sobre sua condição. Com isso, o tratamento da criança segue sem uma data de início.

— É complicado porque faz bastante tempo que a gente está atrás para tentar ajudar ela. Ainda bem que tenho, graças a Deus, a minha comadre (Estefani) que está fazendo tudo por ela, mas é difícil — contou Jeloina, emocionada.

Diagnóstico precoce é essencial*

O diagnóstico precoce de atrasos no desenvolvimento infantil é fundamental para ampliar as chances de sucesso no tratamento de condições como autismo, TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

A fonoaudióloga neuropediátrica Cíntia Bonfante, alerta para os riscos de minimizar sinais como demora na fala, nos gestos e na interação social. Segundo a especialista, a identificação antes dos dois anos de idade permite intervenções mais eficazes devido à maior neuroplasticidade cerebral nessa fase. Ela destaca que adiar a busca por avaliação especializada pode aumentar as dificuldades futuras, já que atrasos em uma habilidade tendem a impactar outras áreas do desenvolvimento.

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Além disso, o tratamento não precisa aguardar um diagnóstico definitivo para começar, o que ajuda a reduzir prejuízos acumulados e favorece o desenvolvimento da criança. A especialista também chama atenção para o excesso de exposição às telas na primeira infância, apontado como um dos fatores que podem contribuir para atrasos na fala, socialização e motricidade.