Geral

Saúde
Notícia

Programa voltado para identificar dificuldades de aprendizagem busca reduzir fila por neurologista infantil em Caxias do Sul

O espaço deve ser aberto em agosto deste ano, reunindo profissionais que vão avaliar os pacientes antes de encaminharem diretamente para os neurologistas. Apesar da redução de 24% da fila de espera nessa especialidade, ainda há pacientes desde 2023 aguardando por uma consulta 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS