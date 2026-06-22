Procissão motorizada e celebrações religiosas marcam a 141ª Festa de São Pedro, em Garibaldi

Igreja matriz de São Pedro recebe as celebrações em honra ao padroeiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A paróquia São Pedro, de Garibaldi, promove entre os dias 24 e 29 a 141ª Festa de São Pedro, padroeiro do município. Com o lema Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de Vida Eterna (Jo 6,68), a programação reúne o tríduo preparatório, missas, procissão motorizada e almoço festivo.

Neste ano, além de homenagear o padroeiro, a festa recorda os 130 anos da chegada e permanência dos freis capuchinhos em Garibaldi, quando a cidade ainda era chamada de Colônia Conde D'Eu.

Como preparação para a festividade, a imagem de São Pedro percorreu as 29 comunidades da paróquia entre os dias 17 de março e 14 de junho. A peregrinação começou na comunidade de Linha Vitória e foi encerrada em Vila Rica, antes do retorno da imagem à igreja matriz São Pedro, no Centro.

Órgão de tubos volta a ecoar após restauração

Um dos momentos marcantes da programação deste ano é a retomada do órgão de tubos da igreja matriz São Pedro, reinaugurado no último dia 14 após permanecer cerca de 12 anos sem utilização.

O processo de restauração teve início em 2024, com recursos arrecadados pela comunidade. O trabalho foi conduzido pela empresa Órgãos Bohn em parceria com a Terraza Organeria.

Durante a execução da obra, em julho de 2025, faleceu Fábio Bohn, responsável pela empresa e neto de João Edmundo Bohn, construtor do instrumento. A restauração foi concluída pela equipe da Terraza Organeria em março deste ano, preservando o legado da família Bohn.

Adquirido pelo frei Miguel Sanson em 1950, o órgão foi instalado na paróquia São Pedro em janeiro de 1951 e inaugurado em fevereiro daquele ano. O restauro contemplou a recuperação do sistema pneumático, responsável pelo funcionamento do instrumento, a substituição das antigas mangueiras de chumbo por materiais modernos compatíveis com a estrutura original, além da revisão dos tubos metálicos e de madeira de cedro e da recuperação do console com dois teclados manuais, preservando as características históricas e sonoras do equipamento.

Programação tem procissão motorizada e reunião dançante

O tríduo se inicia na quarta-feira (24), sempre às 19h, com celebrações voltadas a diferentes grupos da comunidade. Na primeira noite, o convite especial é para as famílias. Na quinta-feira (25), participam catequizandos, catequistas, coroinhas e acólitos (assistentes litúrgicos). Já na sexta-feira (26), a missa será dedicada aos zeladores de capelinhas, pastorais e demais serviços da paróquia.

O ponto alto da programação será no domingo (28). Às 8h, ocorre a tradicional procissão motorizada, que sairá da comunidade São Roque do Borghetto em direção à igreja matriz São Pedro. Em seguida, às 10h, será celebrada a missa festiva. Ao meio-dia, haverá almoço na Associação dos Motoristas de Garibaldi (AMG), seguido de reunião dançante. A programação religiosa prossegue às 18h com mais uma celebração.

As comemorações se encerram na segunda-feira (29), feriado municipal e dia dedicado a São Pedro e São Paulo, com missa às 9h. Confira:

Primeira Noite do tríduo

Quando: quarta-feira, dia 24

Horário: 19h

Convidados de honra: famílias

Segunda noite do tríduo

Quando: quinta-feira, dia 25

Horário: 19h

Convidados de honra: catequese, coroinhas, acólitos e catequistas

Terceira noite do tríduo

Quando: sexta-feira, dia 26

Horário: 19h

Convidados de honra: zeladores de capelinhas, pastorais e demais serviços

Rito de Investidura dos acólitos

Dia Festivo

Quando: domingo, dia 28

Horários: 8h – procissão motorizada, com saída da comunidade São Roque do Borghetto até a Igreja Matriz São Pedro

10h – missa

12h – almoço festivo na Associação dos Motoristas de Garibaldi (AMG), seguido de reunião dançante

18h – missa

Solenidade de São Pedro e São Paulo

Quando: segunda-feira, dia 29

Horário: 9h