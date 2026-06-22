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Procissão motorizada e celebrações religiosas marcam a 141ª Festa de São Pedro, em Garibaldi

Programação ocorre entre os dias 24 e 29 e também celebra os 130 anos da presença dos freis capuchinhos no município

Pablo Ribeiro

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