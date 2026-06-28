Primeiro final de semana de FestiQueijo reúne mais de 5 mil pessoas em Carlos Barbosa

Primeiro final de semana reuniu mais de 5 mil pessoas no evento. William Cabral / Divulgação

O primeiro final de semana de programação do 34º FestiQueijo já registrou 5,4 mil pessoas que passaram pelo Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa, na Serra. A programação foi marcada por farta gastronomia e atrações culturais.

Entre brindes e degustações, o público teve acesso a produtos de nove queijarias com mais de 50 tipos de queijo e 10 vinícolas da região, com vinhos, espumantes e sucos e uma variedade de pratos típicos.

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Entre as opções gastronômicas servidas nas mesas centrais estão galeto, pastel de queijo, polenta frita, espetinho de queijo coalho e frango, pepino em conserva, pernil suíno assado em cubos, pizza de bacon, cuca de goiaba com requeijão, bolinho de queijo com orégano e churros recheados com doce de leite.

O evento segue até 26 de julho com a expectativa de manter o volume de público.

Entre as novidades desta edição está a Piazza FestiQueijo, instalada na Rua Coberta, na área externa do evento. Inspirado nas tradicionais festas comunitárias, o espaço reúne operações gastronômicas exclusivas, atrações musicais e áreas de convivência com mesas compartilhadas, oferecendo uma proposta mais descontraída para moradores e visitantes.

Outra atração é o Mercato FestiQueijo, no Pavilhão Tramontina, que conta com 30 expositores dos segmentos de moda, artesanato, decoração, produtos regionais, presentes, bem-estar, livraria, doces e itens para o lar, valorizando a economia criativa e empreendedores locais e regionais.

Eventos paralelos

A programação paralela também reforça a diversidade do FestiQueijo. A 14ª Olimpíada Colonial, que aconteceria neste domingo (28), foi transferida para o dia 12 de julho em função da chuva.

No próximo final de semana, ocorrem a 2ª Meia Maratona FestiQueijo, a 11ª Rústica e a Minirrústica. Ao longo de julho, a agenda inclui ainda o 9º Pedal do FestiQueijo, o 13º Rally dos Vinhedos e o 15º Torneio de Futsal Feminino, fortalecendo o turismo esportivo e ampliando a integração entre comunidade e visitantes.

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