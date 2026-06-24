Primeira onda de frio deste inverno mobiliza turistas e moradores em São José dos Ausentes

No Cânion Boa Vista, sensação térmica era de 5 graus negativos no início da manhã desta quarta-feira. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Já na noite de terça-feira, o termômetro na praça de São José dos Ausentes marcava 4 graus. No mesmo local, o letreiro já avisava: “o ponto mais alto e mais frio do Rio Grande do Sul”. Mesmo para quem é da cidade e já está acostumado com esse título, o frio intenso muda a rotina.

A família Guimarães chegou em casa mais cedo. O ensaio da invernada da filha Paola, de 9 anos, estava marcado para a mesma noite e foi cancelado.

— É um inverno muito gelado e mesmo a gente que é daqui costuma sentir bastante — explica a mãe, Anelise.

Família de São José dos Ausentes adapta rotina para encarar o frio Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Quando encaram as baixas temperaturas, eles reforçam as camadas sob a pilcha.

— Duas meias-calças, uma blusa térmica, uma blusa de lã e, quando está muito frio, a gente usa o pala e o poncho — conta.

Em casa, também encontram formas de se aquecer.

— Fogão à lenha, piso aquecido. Aqui tem que ter.

Da avenida principal da cidade, que tem pouco mais de 4 mil habitantes, era possível ver dezenas de chaminés soltando fumaça. Os moradores contam que, em Ausentes, o fogão à lenha e a lareira são quase indispensáveis para enfrentar os dias mais gelados.

Do alto dos cânions que compõem a paisagem da cidade, as temperaturas são ainda mais baixas. No Cânion Boa Vista, que fica a quase 1.400 metros acima do nível do mar, a sensação térmica era de 5 graus negativos no início da manhã desta quarta-feira.

Há quem venha de longe para viver a experiência, mais perto do céu e com o vento gelado no rosto. Não é a primeira vez que a psicoterapeuta Ana Pinheiro e o marido vêm do Rio de Janeiro para visitar a região durante o inverno.

— É lindo demais. Esta é a nossa terceira ou quarta vez aqui. Dizem que carioca não gosta de frio, mas para mim isso não é verdade. Sempre que possível a gente vai buscar frio — conta.

E eles não são os únicos. Daniel Lopez, proprietário da fazenda onde fica o Cânion Boa Vista, afirma que pessoas de diferentes partes do mundo visitam o local.

— Vem gente até da Europa. O que mais encanta é o frio, a paisagem abençoada e o calor humano — brinca.

A primeira onda de frio deste inverno em Ausentes dá uma prévia das temperaturas negativas que a cidade ainda deve registrar ao longo da estação. Um lugar que tem o frio como identidade e transformou isso em acolhimento.