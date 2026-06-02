Prevista em acordo de 2014, solução para Monte Bérico, em Caxias, recebe aval do MP e será monitorada por 180 dias

Projeto prevê rótula alongada no trecho. Engefoto/CSG/divulgação / Reprodução

Prevista para ser entregue em janeiro de 2027, a duplicação de 10,9 quilômetros da RS-122 no contorno norte de Caxias do Sul passa pelo trecho de Monte Bérico que, em 2014, foi tema de acordo judicial entre Ministério Público, governo do Estado e prefeitura. Na época, para que os semáforos fossem instalados, um acordo entre as partes foi firmado prevendo que a solução era temporária e que os equipamentos só seriam retirados quando uma rótula fosse implantada no local.

No fim de abril deste ano, e diante das manifestações dos moradores, o Ministério Público, por meio do promotor Adrio Gelatti, solicitou que a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) apresentasse os estudos técnicos e o projeto que embasa a escolha pela rótula alongada e não por um viaduto ou pela permanência dos semáforos.

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No despacho, assinado no dia 16 de maio, o MP reconhece que a proposta atual “não consiste na simples retirada do equipamento, mas na substituição por uma solução definitiva de engenharia”. O documento acrescenta que “a manutenção de dispositivos semafóricos pode gerar riscos adicionais como colisões traseiras e formação de filas”. No entanto, o despacho ressalta que, apesar da concordância, não afasta a possibilidade que o trecho seja avaliado depois de concluído e determina um prazo de 180 dias para acompanhamento da implantação definitiva.

De acordo com o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, o período de acompanhamento seria colocado em prática de qualquer forma. Afinal, todo o trecho que passa por obras estará sujeito a mudanças depois de pronto, caso a rodovia não ofereça segurança aos usuários: