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Duplicação da RS-122
Notícia

Prevista em acordo de 2014, solução para Monte Bérico, em Caxias, recebe aval do MP e será monitorada por 180 dias

Acompanhamento será feito após conclusão da obra. Em despacho, Ministério Público concorda que rótula alongada que substituirá os semáforos está respaldada por estudos técnicos de tráfego, mas não afasta a possibilidade de soluções complementares

Pedro Zanrosso

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