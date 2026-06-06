Geral

Saúde pública
Notícia

Presença de ratos em áreas urbanas é monitorada pela Vigilância Ambiental de Caxias do Sul 

Neste momento, o foco está em bairros como Rio Branco, Petrópolis e Panazzolo. As ações são feias para evitar o impacto na saúde dos moradores

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS