Prefeitura e serviços públicos terão alteração de horários na próxima segunda, em Caxias do Sul 

Na próxima segunda-feira (29) a prefeitura de Caxias do Sul funcionará em um horário alternativo. A mudança ocorre devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A mudança está prevista no Decreto nº 24.329, publicado nesta quinta-feira.

Conforme o anúncio, o atendimento externo ocorrerá das 8h às 13h. Já o expediente interno dos servidores que atuam durante o dia será estendido até 13h30min.

Serviços considerados essenciais também terão funcionamento diferenciado. Serviços administrativos e demais estabelecimentos de saúde encerrarão as atividades às 13h30min, sem retorno no turno da tarde.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os atendimentos serão retomados às 17h. Caso a partida vá para a prorrogação, o retorno ocorrerá às 18h.

O decreto não se aplica aos profissionais da Secretaria Municipal da Educação que atuam nas escolas municipais. Nessas instituições, a organização segue os calendários escolares próprios, que podem prever regras específicas.



