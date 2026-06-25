Geral

Programe-se! 
Notícia

Prefeitura e serviços públicos terão alteração de horários na próxima segunda, em Caxias do Sul 

Mudança é decorrente do Decreto nº 24.329, que prevê horários de atendimento diferenciados em dias de jogos da Seleção Brasileira  

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS