Prefeitura de Gramado revoga decreto e volta a liberar novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate

Gramado hoje tem 29 indústrias de chocolate, que empregam cerca de 3 mil pessoas. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Gramado revogou o decreto que suspendia a emissão de novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (29) e encerra uma restrição que havia sido estabelecida em 27 de abril, com previsão inicial de vigorar por 180 dias.

Com a revogação, voltam a ser recebidos e analisados os pedidos para instalação de novos empreendimentos, aprovação de projetos, alteração de uso e emissão de alvarás para estabelecimentos destinados à fabricação e comercialização de chocolates e produtos similares.

O decreto revogado havia sido adotado para permitir estudos técnicos sobre o crescimento do setor e seus impactos na cidade, como mobilidade urbana, abastecimento de água, sistema de esgoto e planejamento do uso do solo.

Segundo o presidente da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), Fabiano Contini, a suspensão foi encerrada antes do prazo previsto porque a prefeitura e o setor avançaram nas discussões sobre alterações no Plano Diretor.

— A prefeitura está conseguindo organizar, com o novo Plano Diretor, a questão das fábricas e lojas de chocolate. Houve um entendimento entre a associação e a prefeitura para chegar a uma condição melhor para todos — afirma.

O presidente da Achoco afirma que a entidade defende regras que organizem o crescimento da atividade:

— A gente nunca quis trancar a entrada de novas fábricas ou lojas em Gramado. Queremos o crescimento do setor, mas de forma organizada. A prefeitura também entende isso e, junto com a secretaria de Planejamento, conseguimos avançar no entendimento sobre as características da indústria do chocolate, que tem particularidades e não pode ser comparada a outros segmentos industriais.

Quando anunciou a suspensão, em abril, a prefeitura justificou a medida pelo crescimento acelerado do número de estabelecimentos e pela necessidade de revisar as regras urbanísticas aplicadas ao setor. Na época, o município informou que a pausa permitiria a realização de estudos técnicos e a elaboração de propostas para disciplinar a expansão da atividade.

O texto reforçava ainda o reconhecimento de Gramado como Capital Nacional do Chocolate Artesanal e a existência da Indicação Geográfica (IG), que certifica produtos feitos na cidade dentro de padrões específicos.

Gramado hoje tem 29 indústrias de chocolate, que empregam cerca de 3 mil pessoas.