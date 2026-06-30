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Prefeitura de Gramado revoga decreto e volta a liberar novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate

Suspensão que seria de 180 dias durou dois meses; setor afirma que houve acordo com o poder público para ajustes no Plano Diretor

Pablo Ribeiro

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