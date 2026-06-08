Prefeitura de Caxias do Sul abre concurso público com salário de até R$ 11,6 mil

A prefeitura de Caxias do Sul abriu, nesta segunda-feira (8), um concurso público com vagas para diferentes áreas. As inscrições podem ser feitas de forma online, neste link, até o dia 25 de junho.
Os salários variam entre R$ 3.613,41 e R$ 11.614,54, para cargas horárias de 12 a 40 horas semanais. Entre os benefícios está o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.020,36. As oportunidades são para 15 cargos que exigem do ensino fundamental ao superior.
Os valores das inscrições variam conforme o nível de escolaridade:
- Ensino fundamental: R$ 80
- Ensino médio: R$ 120
- Ensino superior (cargos diversos): R$ 180
- Auditor fiscal da Receita Municipal: R$ 230
O edital completo está disponível nos sites www.fundatec.org.br e www.caxias.rs.gov.br, no link “concursos”. Também é possível verificá-lo no saguão do Centro Administrativo, na Rua Alfredo Chaves, 1333.
Oportunidades
Ensino fundamental: motorista
Ensino médio: técnicos em contabilidade, em enfermagem e em informática
Ensino superior: auditor fiscal da Receita Municipal; médico nas especialidades cirurgião geral, cirurgião pediátrico, endocrinologista e metabologista, gastroenterologista, hematologista e hemoterapeuta, neurologista; e odontólogo nas especialidades cirurgião e traumatologista buco-Maxilo-Facial, odontopediatra, e para pacientes com necessidades especiais.
Para o cargo auditor fiscal da Receita é necessária formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito.