Prefeitura de Bento Gonçalves amplia locais para vacinação contra a gripe

Até a terça (16), foram aplicadas 25.291 doses da vacina contra a Influenza em Bento Gonçalves. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A prefeitura de Bento Gonçalves amplia, a partir desta quinta-feira (18), os locais para vacinação contra a Influenza (gripe). A imunização para toda a população passa a ser disponibilizada também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Marta, Fenavinho, Eucaliptos e Progresso. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Os moradores precisam ficar atentos porque as doses não estão disponíveis nas unidades dos bairros Cohab, 15 da Graciema e Faria Lemos.

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A prefeitura ainda informa que na sexta-feira (19) e segunda-feira (22), o postinho de Tuiuty receberá uma ação de vacinação. Será das 8h30min às 16h nos dois dias.

Até a terça (16), foram aplicadas 25.291 doses da vacina contra a Influenza no município. A cobertura vacinal do público prioritário estava em 44,66%.