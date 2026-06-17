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Prefeitura de Bento Gonçalves amplia locais para vacinação contra a gripe

A partir de quinta (18), as doses passam a ser disponibilizadas também nas UBSs Santa Marta, Fenavinho, Eucaliptos e Progresso

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