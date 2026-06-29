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No lugar dos "azuizinhos"
Notícia

Prefeitura anuncia transporte seletivo para substituir o táxi-lotação em Caxias do Sul a partir de setembro

Serviço será operado pela concessionária Visate com duas linhas, sete ônibus e tarifa que ainda será definida pelo Conselho Municipal de Mobilidade

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS