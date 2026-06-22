Polícia identifica homem de 31 anos assassinado em Nova Prata

Investigações ainda vão apontar circunstâncias do caso. Polícia Civil / Divulgação

O homem morto a tiros no domingo (21) em Nova Prata, na Serra, foi identificado como Anderson José de Souza, 31 anos. Ele era conhecido pelo apelido de Lágrima. O crime aconteceu no bairro São João Bosco, por volta das 18h.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi baleada dentro de casa, na Rua Madre Tereza de Calcutá. As investigações ainda vão apontar as circunstâncias do homicídio, que é o terceiro do ano na cidade.