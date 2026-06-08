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Pinturas, bandeirinhas e torcida: comunidade decora rua de Caxias do Sul para a Copa do Mundo

Moradores, grafiteiros e comerciantes do bairro Beltrão de Queiroz decoram ruas para celebrar a chegada da Copa.

Augusto Martins

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