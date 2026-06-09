Geral

Expectativa por conciliação
Notícia

Permanência de comunidade tradicional no Parque de Aparados da Serra será discutida em reunião, em julho

Encontro, na sede do TRF4, terá caráter preparatório para sessões de mediação. Conflito envolve o grupo de famílias autodenominado Povo dos Peraus e o ICMBio sobre reserva na divisa entre RS e SC

Luca Roth

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