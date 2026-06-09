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Para arrecadar verba para pagar mensalidades na educação infantil, Noite das Pizzas ocorre no dia 26, em Caxias do Sul

Evento do Mão Amiga busca vender 650 unidades a R$ 75 cada

Augusto Martins

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