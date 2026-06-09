Para arrecadar verba para pagar mensalidades na educação infantil, Noite das Pizzas ocorre no dia 26, em Caxias do Sul

O evento ocorre em formato drive-thru. Mão Amiga / Arquivo

No próximo dia 26 ocorre mais uma edição da Noite das Pizzas, projeto do Mão Amiga que busca arrecadar verba para custear a inclusão de crianças na rede da educação infantil de Caxias do Sul.

Os ingressos, que custam R$ 75, garantem a retirada de uma pizza de 12 fatias — nos sabores calabresa, frango com catupiry, corn e bacon, marguerita e quatro queijos. A retirada será na Pizza do Barra (Rua Marechal Floriano, 1.557, no Centro), das 18h às 20h30min.

Na edição do ano passado da Noite das Pizzas foram vendidas 600 unidades. Com a verba arrecadada foi possível pagar cerca de 80 mensalidade na educação infantil. A meta para este ano é comercializar 650 pizzas para garantir 90 mensalidades.

Para mais informações: (54) 99142-8223.

PONTOS DE VENDA