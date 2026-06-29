Órgão de tubos histórico da Igreja Matriz São Pedro, em Garibaldi, volta a tocar após 12 anos de silêncio

Restauração durou dois anos e investimento total é de quase R$ 400 mil. Juliano Gambini / Agencia RBS

O órgão de tubos da Igreja Matriz São Pedro, em Garibaldi, voltou a ser utilizado nas celebrações religiosas após passar 12 anos sem funcionar. O instrumento, instalado em 1951, foi restaurado ao longo de dois anos e fez a reestreia no dia 14 de junho, durante o chamado Rito do Despertar.

Considerado um dos maiores instrumentos musicais do mundo, o órgão reúne 1.189 flautas, além de teclados, pedais e uma complexa estrutura interna que conduz o ar até os tubos responsáveis pelo som.

Para a Igreja Católica, o instrumento ocupa um papel tradicional nas capelas e igrejas. Segundo o frei Rodrigo Antunes de Lima, o órgão voltou a cumprir a função para a qual foi construído.

— Ele é feito para isso. E agora, após o seu restauro, ele está cumprindo muito bem o seu papel e ajudando muito a nossa comunidade a rezar, que é também a nossa finalidade — afirmou.

Apesar de estar em pleno funcionamento atualmente, o instrumento permaneceu em silêncio por 12 anos porque precisava de restauração. Segundo o pároco da Igreja Matriz São Pedro, frei Edson Gilberto Secchin, a iniciativa começou após um pedido da comunidade.

— Em 2023, quando a gente chegou aqui, começamos, juntamente com a comunidade, esse projeto para restaurar o órgão e fazer com que ele voltasse com o seu som, com a sua voz espetacular. O restauro aconteceu entre 2024 e 2025 e agora estamos vivendo esse momento — disse.

A restauração custou quase R$ 400 mil. O trabalho começou com a mesma empresa que fabricou o instrumento. No decorrer do processo, uma empresa de Canoas assumiu o serviço. Depois de dois anos, todas as peças foram reinstaladas.

A reestreia ocorreu em 14 de junho, logo após a homilia, durante o chamado Rito do Despertar.

Servidor público e frequentador da paróquia desde a infância, Rogério Ferret acompanhou o momento.

— Agora o órgão de tubos veio se unir à fé para nos dar mais, para aumentar a nossa fé, para crescermos, para termos uma celebração melhor. A música nos ajuda a rezar e a elevar o espírito. Esse é o objetivo do órgão de tubos — afirmou.