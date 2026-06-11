Geral

"Haridade"
Notícia

Operação em Vacaria mira organização criminosa liderada por hacker e investigada por estelionato e fraudes bancárias

Ele e outras cinco pessoas foram presas preventivamente. Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 8 milhões em contas bancárias, cifra que teria sido movimentada pelos envolvidos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS